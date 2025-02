Noch mehr Dividende: Versicherungsriese Allianz verwöhnt seine Anleger!

Nach Munich Re am vergangenen Mittwoch hat vor dem Wochenende mit der Allianz der zweite deutsche Versicherungsriese seinen Geschäftsbericht für das abgelaufene Quartal sowie das vergangene Geschäftsjahr vorgelegt – und trotz einer gestiegenen Anzahl an Naturkatastrophen ein Rekordergebnis eingefahren.

Hervorragendes Geschäftsjahr dank starkem Zielsprint

Das Geschäftsvolumen der Münchner kletterte gegenüber dem Vorjahr um 11,2 Prozent auf 179,8 Milliarden Euro. Zu diesem Erfolg trug ein starkes Schlussquartal, in dem sich die Allianz um 16,0 Prozent auf 45,9 Milliarden Euro gesteigert hatte, bei.

Seinen operativen Gewinn hat der Versicherungskonzern um 8,7 Prozent auf 16,0 Milliarden Euro steigern können. Auch hier hatte das vierte Quartal nach einer Steigerung um 10,9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und einem Ergebnis von 4,2 Milliarden Euro überproportional großen Anteil. In seiner Pressemitteilung hebt das Unternehmen die guten Abschlüsse "im Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung" hervor.

Der bereinigte Jahresüberschuss kletterte in 2024 um 10,1 und landete damit bei 9,93 Milliarden Euro. Damit wurde die Prognose von 9,8 Milliarden Euro übertroffen und gegenüber dem Vorjahreswert von 8,54 Milliarden Euro eine Steigerung um 16,3 Prozent erzielt.

Konservative Prognose, aber starker Dividendenvorschlag

Für 2025 hat das Unternehmen eine vorsichtige Prognose vorgelegt. Das operative Ergebnis soll sich mit 15 bis 17 Milliarden Euro im Bereich des vergangenen Jahres bewegen. Analysten hatten mit 16,7 Milliarden Euro auf ein Ergebnis am oberen Ende der unternehmenseigenen Prognosespanne getippt.

Immerhin hat der Konzern seine mittelfristigen Finanzziele nach oben angepasst. Statt eines Gewninwachstums von 5 bis 7 Prozent pro Jahr werden nun 7 bis 9 Prozent angepeilt. Die Return-on-Equity-Quote soll auf 17 Prozent und mehr klettern, was auch einer höheren Ausschüttungsquote von 75 Prozent oder mehr zugutekommen soll.

Um seine gesteigerten Ambitionen zu unterstreichen, hat die Allianz für 2024 einen Dividendenvorschlag über den Markterwartungen gemacht. Analysten hatten eine Ausschüttung von 15,20 Euro erwartet, der Managementvorschlag liegt bei 15,40 Euro pro Aktie. Das entspricht gegenüber dem Vorjahr einem Anstieg von 11,6 Prozent und bedeutet auf dem Kursniveau von Freitagmorgen (334,50 Euro) eine Dividendenrendite von 4,6 Prozent. Außerdem will der Konzern eigene Anteile im Wert von 2 Milliarden Euro zurückkaufen.

Aktie reagiert in schwachem Gesamtmarktumfeld verhalten

Im vorbörslichen Handel reagierten Händlerinnen und Händler verhalten auf die unter dem Strich sehr starken Zahlen. Gegenüber dem Vortag notierte die Aktie nahezu unverändert – damit könnte die Aktie in einem schwach erwarteten Gesamtmarktumfeld aber schon positiv hervorstechen, nachdem US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend seine Zolldrohungen bekräftigte.

Bislang hatte die Aktie einen starken Start in das Jahr erwischt. Gegenüber dem Jahresanfang steht ein Plus von knapp 13 Prozent zu Buche, gegenüber dem Stand vor einem Jahr haben sich die Anteile um 34,1 Prozent verteuert. Damit ist das Kurs- dem Gewinnwachstum vorausgeeilt.

Fazit: Da ist durchaus noch mehr drin!

Nichtsdestotrotz ist die Bewertung der Aktie mit einem für 2025 geschätzten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,2 überschaubar. Das entspricht einem branchenüblichen Wert und liegt nur geringfügig über dem Zehnjahresmittel, das laut der Daten von MarketScreener bei 11,5 liegt.

Damit könnte weiter steigenden Kurse nichts im Wege stehen. Vor allem wenn das Marktumfeld so turbulent wie in den vergangenen Tagen bleiben sollte, könnten Anlegerinnen und Anleger den defensiven Charakter der Aktie zu schätzen wissen und einen Bewertungsausschlag zu zahlen bereit sein. Wer die Aktie in seinem Depot hat, lässt die Position weiterlaufen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,12 % und einem Kurs von 333,6EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 08:55 Uhr) gehandelt.

