Berenberg senkt Lanxess auf 'Hold' - Ziel 31 Euro

HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat Lanxess nach einer "langfristigen Buy-Phase" auf "Hold" abgestuft, während das Kursziel auf 31 Euro belassen wurde. Analyst Andres Castanos-Mollor begründete die Neueinschätzung in einer am Freitag vorliegenden Studie mit seiner Meinung, dass die Aktien zu stark gestiegen sind - getrieben von den Quartalszahlen, der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und niedrigere Energiepreise sowie im Nachgang des relativ positiven Wahlergebnisses in Deutschland./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 17:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben