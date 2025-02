NurExone Biologic wird auf der MIXiii 2025 präsentieren; Professor Michael Belkin, Leiter des Ophthalmologie-Projekts von NurExone, erhält den Lifetime Achievement Award

TORONTO und HAIFA, Israel, 27. Februar 2025 -- NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) ("NurExone" oder das "Unternehmen") freut sich, bekannt zu geben, dass es für eine Präsentation auf der MIXiii 2025, Israels führender Health-Tech-Konferenz, ausgewählt wurde. Diese Konferenz wird von den Israeli Advanced Technology Industries organisiert. NurExone wird an einer speziellen Sitzung teilnehmen, Innovation in Ophthalmologie, die bahnbrechende Fortschritte in der Technologie der gesundheitsbezogenen Augenheilkunde präsentiert.