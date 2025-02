Stärkster Anstieg der Einfuhrpreise seit fast zwei Jahren

WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Preise für nach Deutschland importierte Güter haben sich zu Beginn des Jahres weiter verteuert und den stärksten Anstieg seit fast zwei Jahren markiert. Die Einfuhrpreise legten im Jahresvergleich um 3,1 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mitteilte. So stark waren sie zuletzt im Februar 2023 gestiegen. Im Dezember waren die Importpreise nur um 2,0 Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Analysten hatten im Schnitt mit einem Anstieg der Jahresrate gerechnet, aber nur auf 2,7 Prozent. Im Monatsvergleich legten die Importpreise im Januar um 1,1 Prozent zu.