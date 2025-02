BASF will 2025 operatives Ergebnis steigern - Gewinn steigt 2024

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF blickt verhalten auf das laufende Jahr. Für 2025 peilt BASF für das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie Sondereinflüssen 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro an, wie der Dax -Konzern am Freitag bei Vorlage von endgültigen Zahlen mitteilte. Alle Segmente, mit Ausnahme der Basischemikalien (Chemicals), sollen zum Ergebnisanstieg beitragen. Das Ergebnis bei Chemicals werde von höheren Fixkosten im Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des Verbundstandorts in China und planmäßigen Wartungen von Anlagen belastet. 2024 legte das Ergebnis um 2,4 Prozent auf knapp 7,9 Milliarden Euro zu.

Zahlen und Ausblick sorgten am Finanzmarkt in ersten Reaktionen nicht für gute Stimmung. Auf Tradegate gab der Kurs um 1,5 Prozent auf 48,05 Euro nach im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. An ihr Jahreshoch von 51,53 Euro von Mitte Februar kommen die Papiere des Chemiekonzerns damit nicht ran. Der Gesamtmarkt wird zum Wochenausklang schwächer erwartet. Das operative Ergebnis (Ebitda) im vierten Quartal liege im Rahmen der Erwartung, schrieb Analyst Chris Counihan von Jefferies. Beim Ebitda-Ausblick für 2025 liege der Konsens bereits am oberen Ende der Zielspanne, weshalb er mit einer gedämpften Kursreaktion rechnet.