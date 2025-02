BASF schockt Anleger und kürzt erstmals seit 2010 die Dividende

BASF blickt vorsichtig auf das laufende Jahr. Das Unternehmen peilt für 2025 ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 8,0 bis 8,4 Milliarden Euro an. Während fast alle Segmente zum Wachstum beitragen sollen, wird das Basischemikalien-Geschäft durch höhere Fixkosten und Wartungen belastet. Im Jahr 2024 konnte das Ebitda um 2,4 Prozent auf knapp 7,9 Milliarden Euro gesteigert werden.

Die Zahlen und der Ausblick sorgten für Enttäuschung am Finanzmarkt. Der Aktienkurs fällt auf unter 48 Euro. "Beim Ebitda-Ausblick für 2025 liegt der Konsens bereits am oberen Ende der Zielspanne, weshalb ich mit einer gedämpften Kursreaktion rechne", kommentierte Jefferies-Analyst Chris Counihan.

Der Free Cashflow soll 2025 zwischen 400 und 800 Millionen Euro liegen, nach fast 750 Millionen im Vorjahr. BASF erwartet, dass der Produktionsstart in Zhanjiang das operative Ergebnis um 400 Millionen Euro und den freien Cashflow um 800 Millionen Euro belasten wird. "Unsere Prognosespannen wären um diese Beträge höher, wenn man die Auswirkungen des Produktionsstarts in Zhanjiang außer Acht lässt", betonte Unternehmenschef Markus Kamieth.

BASF geht davon aus, dass eine moderate Erholung der Nachfrage das weltweite Bruttoinlandsprodukt (BIP) und die Industrieproduktion stützen wird. Gleichzeitig bleiben geopolitische Unsicherheiten eine Belastung für Unternehmen und Verbraucher. Die globale Chemieindustrie soll laut Vorstand leicht stärker als das BIP und die Industrieproduktion wachsen.

Sparprogramm und Dividendenkürzung

BASF will bis 2026 jährliche Einsparungen von 2,1 Milliarden Euro erreichen. Finanzchef Dirk Elvermann erklärte: "Wir sind auf gutem Weg, die angestrebten Einsparungen zu realisieren." Ende 2024 hatte das Unternehmen bereits eine Milliarde Euro jährlich eingespart, darunter 100 Millionen Euro durch das Sparprogramm in Ludwigshafen. Im Gegenzug fielen im vergangenen Jahr 900 Millionen Euro Einmalkosten an.

Im Zuge des Konzernumbaus kürzt BASF erstmals seit 2010 die Dividende auf 2,25 Euro je Aktie. Zudem plant das Unternehmen, Geschäftsbereiche zu verkaufen und das Agrargeschäft an die Börse zu bringen. "Es drohen weitere Schließungen von Chemieanlagen in Ludwigshafen", so Kamieth. Die genauen Stellenstreichungen sind noch nicht beziffert, doch mit weiteren Einschnitten wird gerechnet.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

