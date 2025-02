Unsicherheit drückt den Kurs!

In China und den USA erfolgen Rahmenänderungen, die auch auf den deutschen Wechselrichterhersteller SMA Solar durchschlagen werden. Die in China aufgebauten Überkapazitäten im Solarsektor treffen auf eine abflauende Installationsleistung im Heimmarkt. Zum Vergleich wurden 2024 in China 278 Gigawatt an Solaranlagenleistung installiert. In Deutschland wurden im vergleichbaren Zeitraum nur 16 Gigawatt an Leistung gemeldet. Weiter erfolgt in China ab dem 1. Juni 2025 die Marktfreigabe für die Einspeisung von Solarstrom. Hier ist auch von sinkenden Preisen auszugehen. All diese Regeländerungen erhöhen den Preisdruck auf Europa im Allgemeinen und Deutschland im Speziellen, nachdem die USA ihre Solarindustrie mit Zöllen schützen.

