BASF mit aktuellen Pressefotos zur Jahrespressekonferenz am 28. Februar 2025 (FOTO)

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BASF Aktie Die BASF Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,95 % und einem Kurs von 47,62 auf Tradegate (28. Februar 2025, 09:09 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BASF Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,08 %. Die Marktkapitalisierung von BASF bezifferte sich zuletzt auf 43,52 Mrd.. BASF zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 54,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der BASF Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +5,06 %/+19,77 % bedeutet.

Ludwigshafen (ots) - Am Freitag, 28. Februar 2025, findet in Ludwigshafen dieJahrespressekonferenz der BASF SE statt. Ab 11.00 Uhr (MEZ) werdenVorstandsvorsitzender Dr. Markus Kamieth und Finanzvorstand Dr. Dirk Elvermanndie Ergebnisse für das Jahr 2024 erläutern. Die Konferenz wird im Internetübertragen.Die nachstehend genannten Informationen können Sie am 28. Februar 2025 imInternet unter folgenden Links abrufen:Veröffentlichung der Geschäftszahlen der BASF-Gruppe für das Jahr 2024 (ab 7.00Uhr MEZ)http://www.basf.com/uebersicht (Deutsch)http://www.basf.com/overview (Englisch)Der testierte BASF-Bericht 2024 wird am 21. März 2025 veröffentlicht.Presse-Information (ab 7.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/pressemitteilungen (Deutsch)http://www.basf.com/pressrelease (Englisch)Live-Übertragung - Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (ab 09.30 UhrMEZ)http://www.basf.com/aktie/telefonkonferenz (Deutsch)http://www.basf.com/share/conferencecall (Englisch)Live-Übertragung (ab 11.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/pressekonferenz (Deutsch)http://www.basf.com/pcon (Englisch)Rede (ab 11.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/pressekonferenz (Deutsch)http://www.basf.com/pcon (Englisch)Hinweis an die Redaktionen:BASF bietet Ihnen die Möglichkeit, Pressefotos und Footagematerial unterfolgenden Links abzurufen:Pressefotoshttp://www.basf.com/pressefotos (Deutsch)http://www.basf.com/pressphotos (Englisch)Aktuelles Footagematerialhttp://www.tvservice.basf.com/ (Deutsch)http://www.tvservice.basf.com/en (Englisch)Pressefotos der Jahrespressekonferenz (am 28. Februar, ab 15.00 Uhr MEZ)http://www.basf.com/Pressefoto-Datenbank/pk (Deutsch)http://www.basf.com/Pressphoto-Database/pc (Englisch)Pressekontakt:Silke Buschulte-DingSenior Specialist Visual Communications, Film, TV and PhotoPhone: +49 621 60 48387,Mobile: +49 172 7424520,Fax: +49 621 60 20384,E-Mail: mailto:silke.buschulte-ding@basf.comPostal Address: BASF SE - D105, 67056 Ludwigshafen, GermanyWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/16344/5980793OTS: BASF SEISIN: DE000BASF111