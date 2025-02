Allianz toppt Gewinnziel im Tagesgeschäft - Aktie behauptet sich

toller schrieb gestern 22:13

Genau, eigentlich hat die ALV die Ausschüttungsquote schon letztes Jahr festgelegt. Insofern, wenn Gewinn und insbesondere Auf die Anteilseigner entfallender Gewinn deutlich höher sind, dann gibt es auch eine höhere Dividende.



Also wenn 15% des für Anteilseigner zur Verfügung stehenden JÜ als ARP kommen, dann ist der zur Verfügung stehende JÜ 13,3 mrd.

Dementsprechend Dividendenausschüttung 8mrd = auf 391,7 mio Aktien = 20 Euro Dividende.



Allerdings betrugndas net income attributable to shareholders der ersten 9monate 2024 7,5mrd (anstieg 25%), und um auf 13,3 zu kommen müsste das letzte Quartal dann knapp 6mrd haben. Glaub ich nicht. Wenn’s 3,5 mrd sind wäre es schon signifikant mehr als q42023.

Im Gesamtjahr 2023 war das net income 9 mrd, mit 26% Steigerung ggü Vorjahr, und das q42023 waren 2,4mrd, wenn man jetzt die 25% Steigerung des q32024 nimmt, kommt man für q42024 auf 3mrd,

9,1 mrd von Gesamtjahr 2023 mit 25% Steigerung sind auch ca. 11,3mrd. Also da könnte es liegen. Was aber dann nicht zu den 15% 2mrd ARP passt.



Anyhow, 11,3 mrd bei 391,7 mio Aktien sind 11300000000/391700000=-0,00000000164 16,4 Euro





Von der Website:





Die Allianz SE hat am 9. Dezember 2024 eine Änderung ihrer Dividendenpolitik und deren Umwandlung in eine erweiterte Kapitalmanagementpolitik beschlossen.



Die Ergebnissituation sowie die Sicherstellung einer angemessenen Kapitalausstattung der Allianz Gruppe geben dabei den Rahmen vor.



1. Die regelmäßige Dividendenausschüttung beträgt nach wie vor 60 Prozent des (auf Anteilseigner entfallenden) Jahresüberschusses des Allianz Konzerns, bereinigt um außergewöhnliche und volatile Elemente, z.B. Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Unternehmenszusammenschlüssen, Zinsaufwendungen aus RT1-Anleihen, Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen, sowie nicht-operative Marktbewegungen.



2. Im Interesse einer attraktiven Ausschüttungspolitik strebt die Allianz SE darüber hinaus eine Dividende je Aktie zumindest in Höhe des Vorjahreswerts an.



3. Darüber hinaus wird die Allianz in den Jahren 2025-2027 durchschnittlich mindestens 15 Prozent des (auf Anteilseigner entfallenden) Jahresüberschusses des Allianz Konzerns, wie oben definiert, zusätzlich an die Anteilseigner zurückgeben, zum Beispiel über Aktienrückkäufe.