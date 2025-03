Konsequente Erhöhungen seit 17 Jahren: So schön kann Dividende sein!

Hinter Anlegerinnen und Anleger liegt eine weitere Woche, in der europäische Basiswerte US-Aktien outperformen konnten. Während in Deutschland der Wahlausgang zu einer als stabil geltenden Zweierkoalition führen wird, blieben Investoren über den politischen Kurs der USA verunsichert. Gleichzeitig fiel die Kursreaktion auf die von Nvidia vorgelegten Quartalszahlen enttäuschend aus. Das sorgte für eine anhaltende Rotation von US-Werten in europäische.

Dieser Entwicklung folgend hat sich der wallstreetONLINE Dividenden-Radar erneut in Europa nach ausschüttungsstarken und zuverlässigen Dividendenwerten umgesehen – und ist mit dem Kosmetik- und Luxusartikelhersteller L’Oréal erneut in Frankreich fündig geworden, nachdem in der vergangenen Woche bereits der französische Pharmakonzern Sanofi vorgestellt wurde.

L’Oréal überzeugt vor allem mit hohem Dividendenwachstum

Während Sanofi das Beste aus zwei Welten bietet – eine bereits überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite und eine beeindruckende Historie – ist L’Oréal angesichts einer Ausschüttungsrendite von derzeit 2,0 Prozent im Bereich der Wachstumswerte anzusiedeln. Diesen Status unterstreicht die dynamische Steigerungsrate der Dividende, die in den vergangenen 10 Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 10,0 Prozent angehoben wurde.

Lag die von L’Oréal vor 10 Jahren ausgeschüttete Dividende noch bei 2,70 Euro, wird der Konzern für das abgelaufene Geschäftsjahr 7,00 Euro je Aktie ausschütten. Das entspricht einem beeindruckenden Anstieg von fast 160 Prozent. Dieser wäre ohne den anhaltenden Unternehmenserfolg nicht möglich gewesen.

Hochwertiges Produkt- und Markenportfolio

Unter dem Dach der Franzosen befinden sich einige der weltweit prestigeträchtigsten und reichweitenstärksten Marken, darunter neben Maybelline, Jade, Kérastase auch L’Oréal selbst. In den Jahren um die Jahrtausendwende verfolgte das Unternehmen einen aggressiven Expansionskurs und schreckte dabei auch vor zahlreichen Übernahmen nicht zurück. Diese Strategie hat sich dank hoher Managementqualität langfristig ausgezahlt, denn mit einer Marktkapitalisierung von 187,2 Milliarden Euro ist das Unternehmen der wertvollste börsennotierte Kosmetikkonzern der Welt.

In den vergangenen Jahren fand der Konzern ein abwechslungs- und herausforderungsreiches Marktumfeld vor. Auf der einen Seite profitieren die Geschäfte von einer weltweit wachsenden Mittelschicht, die die nötige Kaufkraft für die überdurchschnittlich teuren Produkte des Unternehmens mitbringt. Andererseits führte die Corona-Pandemie zu Lieferketten- und auf dem wichtigen Wachstumsmarkt in China bis heute anhaltenden Nachfrageproblemen.

Ein Unternehmenswachstum, das unter die Haut geht

Diese Herausforderungen hat das Unternehmen mit Bravour gemeistert. Die Erlöse stiegen in den vergangenen 10 Jahren von 22,5 auf 41,2 Milliarden Euro. Der auf die Anteilseigener entfallende Nettogewinn kletterte von einem sehr hohen Ausgangsniveau im Jahr 2014 von 4,91 Milliarden Euro auf zuletzt 6,18 Milliarden Euro. Das unterstreicht die hohe Ertragsstärke und die Fähigkeit des Unternehmens, seinen Investoren große Gewinne zu erwirtschaften.

Das gilt auch für die Cash-Conversion, die mit Blick auf Gewinnbeteiligungen wie Aktienrückkäufe und Dividendenzahlungen unverzichtbar ist. Der freie Cashflow hat sich in den vergangenen 10 Jahren von 2,54 Milliarden Euro fast verdoppelt. Das erlaubte es L’Oréal im vergangenen Jahr, Dividenden in Höhe von 3,43 Milliarden Euro auszuschütten und gleichzeitig eigene Anteile im Wert von 503 Millionen Euro zurückzukaufen. Auch für den Schuldenabbau blieb Geld übrig, so dass einige der im vergangenen Jahr aufgrund von weiteren Übernahmen entstandenen Verbindlichkeiten abgebaut werden konnten.

Derzeit ist das Unternehmen mit 4,75 Milliarden Euro verschuldet, denen 4,3 Milliarden Euro in Bar und Baräquivalenten gegenüber stehen. Das zeigt, dass das Management einen ausbalancierten Kurs aus finanzieller Gesundheit und dem Finanzieren weiteren Wachstums fährt.

Eine Dividendenpolitik, die langjähriges Engagement belohnt

Für 2024 hat das Unternehmen eine Dividende von 7,00 Euro je Anteilsschein vorgeschlagen. Das bedeutet gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 6,1 Prozent. Die Ausschüttung ist auch in dieser Höhe gut durch den Gewinn gedeckt, der nach den im Februar vorgelegten Geschäftszahlen bei 12,66 Euro pro Aktie gelegen hat. Das entspricht einer Payout-Ratio von 55,3 Prozent und lässt Raum für weitere Anhebungen in der Zukunft.

Bezüglich seiner Dividendenpolitik verfolgt L’Oréal außerdem eine bemerkenswerte Strategie: Anlegerinnen und Anleger, die die Aktie zwei Jahre oder mehr ununterbrochen halten, erhalten eine um 10 Prozent höhere Dividende. So will der Konzern seine Aktionäre langfristig an sich binden und das Vertrauen mit einer höheren Ausschüttung belohnen. Wer also schon vor mehr als zwei Jahren investiert hat, wird im kommenden Mai nicht 7,00 Euro, sondern 7,70 Euro je Anteilsschein erhalten. So fällt der Wachstumseffekt langfristig umso größer aus.

Fazit: Eine Aktie für langfristig orientierte Investoren

Für welche Zielgruppe ist der französische Beauty-Gigant schließlich geeignet? Aufgrund der spannenden Dividendenpolitik, die langfristige Anlegerinnen und Anleger begünstigt und ihnen eine um 10 Prozent höhere Dividende bietet, ist L’Oréal vor allem für Investoren, die sich langfristig an das Unternehmen binden wollen, interessant.

Das gilt umso mehr, als dass der Konzern weniger mit einer hohen Dividendenrendite als vielmehr einem konstanten Wachstum seiner Ausschüttungen überzeugt. Das macht die Aktie zu einem Dividendenwachstumswert, die langfristig für hohe Einstiegsrenditen sorgt. Wer bereits vor 10 Jahren eingestiegen ist, erzielt inzwischen eine Einstiegsrendite von 4,5 Prozent. Das ist gegenüber US-Anleihen mit langer Laufzeit konkurrenzfähig.

Zimperlich dürften Value-orientierte Investoren derzeit jedoch nicht sein. Selbst nach der Korrektur der Aktie im vergangenen Jahr ist das Unternehmen für 2025 mit dem 27-fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet. Das demonstriert, dass nicht nur Produkte des Unternehmens, sondern auch die Aktie selbst Premium-Status genießt. Damit liegt L’Oréal jedoch unter seinem Zehnjahresdurchschnitt von 33,8, was auf eine fundamentale Einstiegschance hindeutet.

Passives Einkommen

Für die vom Dividendenradar angestrebte monatliche Dividende von 1.000 Euro sind aktuell 1.714 Aktien nötig (ohne Berücksichtigung von Kapitalertragssteuern). Für Anlegerinnen und Anleger, die bereits seit mehr als zwei Jahren investiert sind, reduziert sich diese Menge aufgrund der anlegerfreundlichen Dividendenpolitik auf 1.542 Anteile. Wer neu dabei ist, muss bei einem Aktienkurs von 350 Euro knapp 600.000 Euro berappen.

Das zeigt, dass die Aktie eher für Anlegerinnen und Anleger geeignet ist, die eine Dividendenwachstumsstrategie verfolgen, und weniger für Investoren, die sich zu einer vergleichsweise niedrigen Investitionssumme zuverlässige und wiederkehrende Ausschüttungen für ihr Depot wünschen. Hier bietet beispielsweise der US-Immobilieninvestitionsfonds (REIT) EPR Properties, der gleichzeitig ein Monatszahler ist, einen besseren Deal. Hier waren für 1.000 Euro im Monat 167.275 US-Dollar (umgerechnet rund 161.000 Euro) nötig.

Übersicht zur Dividende von L'Oreal

Marktkapitalisierung: 187,2 Milliarden Euro

Dividende erhöht: 5 Jahre in Folge

Dividende nicht reduziert: 17 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 17 Jahre in Folge

Durchschnittliche Erhöhung der Dividende in 10 Jahren: 10,0 Prozent p.a.

Zeitplan

06.02.2025: Dividendenankündigung

05.05.2025: Ex-Tag

05.05.2025: Record Date

07.05.2025: Dividendenzahlung

Kalenderjahr Dividendenrendite in % Dividende in Euro 2026e 2,27 7,94 2025e 2,09 7,32 2024 2,00 7,00 2023 1,46 6,60 2022 1,80 6,00 2021 1,15 4,80 2020 1,29 4,00 2019 1,61 3,85 2018 1,91 3,85 2017 1,92 3,55 2016 1,90 3,30

Quellen: MarketScreener, L'Oreal

Hinweis: Zur Errechnung der zurückliegenden Dividendenrendite wurde der Schlusskurs am Ende des jeweiligen Jahres genommen, beziehungsweise bei den Prognosen der aktuelle Kurs.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Weitere interessante Dividenden-Aktien befinden sich übrigens auch in der Dividenden-Watchlist unseres Börsenexperten Markus Weingran, dessen Börsenlounge sich täglich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion