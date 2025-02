Alles rot! Märkte crashen: Nvidia-Aktie stürzt ab – Trump bestätigt Zölle

Die Entwicklungen sorgten für erhebliche Unsicherheiten und führten zu einem deutlichen Rückgang an den globalen Börsen. Nvidia verlor an einem einzigen Tag 273 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung, nachdem die Aktie um 8,5 Prozent einbrach. Damit bleibt Apple das einzige Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über drei Billionen US-Dollar.

US-Präsident Donald Trump bestätigte in einer Mitteilung auf Truth Social, dass seine geplanten Zölle ab dem 4. März in Kraft treten werden. Dabei sollen Kanada und Mexiko mit 25-prozentigen Abgaben belegt werden. Gleichzeitig wird China mit einem zusätzlichen zehnprozentigen Zoll belastet, zusätzlich zu den bestehenden Handelsbeschränkungen. Darüber hinaus drohte Trump mit einer 25-prozentigen Abgabe auf Importe aus der Europäischen Union. Diese Maßnahmen könnten weitreichende wirtschaftliche Folgen haben und die globalen Handelsbeziehungen weiter belasten.

Die Finanzmärkte reagierten umgehend auf diese Entwicklungen. In den USA verlor der S&P 500 1,59 Prozent, während der Dow Jones um 0,45 Prozent nachgab. Der technologielastige Nasdaq Composite brach um 2,78 Prozent ein. Auch die asiatischen Märkte schlossen im Minus. Der Nikkei 225 in Japan sank um 2,9 Prozent, der Hang Seng Index in Hongkong verlor 3,2 Prozent und der australische S&P/ASX 200 gab um 1,16 Prozent nach.

Neben den Turbulenzen an den Aktienmärkten sorgten steigende Arbeitslosenzahlen in den USA für zusätzliche Unsicherheit. Die Zahl der neuen Arbeitslosenanträge stieg auf 242.000 und erreichte damit den höchsten Stand seit Oktober. Analysten sehen darin ein Zeichen für wachsende wirtschaftliche Unsicherheit. Parallel dazu haben große Technologieunternehmen wie Google, Meta und Microsoft bereits erhebliche Stellenstreichungen angekündigt.

Auch der Kryptowährungsmarkt wurde von den negativen Nachrichten erfasst. Der Bitcoin-Kurs fiel auf unter 80.000 US-Dollar und liegt nun mehr als 25 Prozent unter seinem Allzeithoch. Investoren meiden zunehmend risikoreiche Anlagen und setzen stattdessen auf sichere Häfen wie Gold. Experten erwarten, dass der Goldpreis bald die Marke von 3.000 US-Dollar erreichen könnte, da Zentralbanken und institutionelle Investoren vermehrt in das Edelmetall investieren.

In Zeiten der Unsicherheit suchen Anleger verstärkt nach stabileren Anlageklassen. Defensive Sektoren wie das Gesundheitswesen und Basiskonsumgüter gewinnen zunehmend an Attraktivität. "Wenn Investoren eine Verteidigungsrallye sehen, werden sie noch defensiver", so JC O'Hara, Chef-Markttechniker bei Roth Capital Partners.

Thomas Altmann von QC Partners kommentiert in seinem morgendlichen Ausblick: "Die Stimmung hat sich gedreht. Nur noch eine Minderheit der US-Anlegerinnen und Anleger ist für den US-Aktienmarkt positiv gestimmt. DAX & Co können sich der aktuellen Verkaufswelle zwar nicht entziehen. Im internationalen Vergleich sind die europäischen Märkte aber aktuell so etwas wie der Fels in der Brandung."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion