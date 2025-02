Börsenstart Europa - 28.02. - OMX Stockholm 30 schwach -0,46 %

Der TecDAX steht bei 3.765,69 PKT und verliert bisher -0,44 %.

Top-Werte: Nordex +3,61 %, SAP +1,05 %, freenet +0,86 %

Flop-Werte: HENSOLDT -9,87 %, Jenoptik -2,68 %, Bechtle -2,54 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:49) bei 5.438,65 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Pernod Ricard +1,54 %, L'Oreal +1,35 %, Compagnie de Saint-Gobain +1,21 %

Flop-Werte: Münchener Rück -1,73 %, Prosus Registered (N) -1,68 %, Kering -1,39 %

Der ATX bewegt sich bei 4.148,70 PKT und fällt um -0,39 %.

Top-Werte: CA-Immobilien-Anlagen +1,25 %, Andritz +1,21 %, Telekom Austria +1,13 %

Flop-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -4,23 %, Raiffeisen Bank International -4,13 %, Erste Group Bank -3,91 %

Der SMI bewegt sich bei 12.924,81 PKT und steigt um +0,11 %.

Top-Werte: Holcim +2,85 %, Swisscom +0,23 %, Roche Holding +0,14 %

Flop-Werte: Logitech International -4,90 %, Swiss Re -1,61 %, ABB -1,28 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:49) bei 8.071,69 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Eurofins Scientific +1,67 %, Pernod Ricard +1,54 %, L'Oreal +1,35 %

Flop-Werte: Teleperformance -7,15 %, Thales -2,35 %, Kering -1,39 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:35) bei 2.720,70 PKT und fällt um -0,46 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +0,68 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,54 %, Assa Abloy Registered (B) +0,51 %

Flop-Werte: ABB -1,28 %, SSAB Registered (A) -0,78 %, Volvo Registered (B) -0,76 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 3.903,50 PKT und verliert bisher -0,08 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +1,94 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +0,61 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,52 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -1,61 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,33 %, Metlen Energy & Metals -1,05 %