Tesla wagt nächsten Schritt und beantragt Lizenz für Robotaxis in Kalifornien

Der Elektroautohersteller darf derzeit autonome Fahrzeuge mit Sicherheitsfahrern in Kalifornien testen, verfügt jedoch nicht über eine Genehmigung des Verkehrsministeriums für fahrerlose Tests oder den kommerziellen Betrieb. Diese Genehmigungen sind essenziell, um einen autonomen Taxidienst in dem Bundesstaat anzubieten.

Investoren spekulieren darauf, dass Musks enge Beziehungen zu US-Präsident Donald Trump den Genehmigungsprozess erleichtern werden.

Im November reichte Tesla bei der California Public Utilities Commission (CPUC) einen Antrag als Transportcharterunternehmen ein. Ein Sprecher der Behörde erklärte, diese Einstufung erlaube Tesla, eine Fahrzeugflotte zu besitzen und zu betreiben, sei jedoch unabhängig von den CPUC-Genehmigungen für autonome Fahrzeuge. Die CPUC stellte klar, dass die erteilte Lizenz Tesla derzeit nicht berechtigt, autonome Fahrten für die Öffentlichkeit anzubieten.

Tesla müsste zusätzlich eine Genehmigung für einen autonomen Fahrdienst für Fahrgäste beantragen. Laut kalifornischen Vorschriften wäre aktuell nur ein Dienst mit einem Sicherheitsfahrer erlaubt, wobei keine Gebühren von Fahrgästen erhoben werden dürften. Um einen fahrerlosen Service anzubieten oder Zahlungen zu akzeptieren, wären weitere Genehmigungen der kalifornischen Kraftfahrzeugzulassungsbehörde und der CPUC erforderlich.

Musk erklärte während einer Telefonkonferenz im Oktober, dass Tesla seinen Mitarbeitern in der San Francisco Bay Area bereits einen App-basierten Ride-Hailing-Service mit Sicherheitsfahrern anbiete. Er kündigte zudem an, dass Tesla in diesem Jahr fahrerlose Ride-Hailing-Dienste für die Öffentlichkeit in Kalifornien und Texas starten werde, ließ jedoch Details offen.

Anfang Oktober präsentierte Tesla das Cybercab, ein Robotaxi-Konzept ohne Lenkrad und Pedale. Im Januar kündigte Musk an, dass Tesla ab Juni in Austin einen kostenpflichtigen autonomen Ride-Hailing-Dienst starten werde. Außerdem soll noch in diesem Jahr eine "unüberwachte" Version des Fahrerassistenzsystems Full Self-Driving (FSD) in Kalifornien auf den Markt kommen.

Das Cybercab soll ab 2026 produziert werden und weniger als 30.000 US-Dollar kosten. Experten warnen jedoch, dass es mehrere Jahre dauern könnte, bis Tesla ein marktreifes Robotaxi entwickelt, da sich autonome Technologie als komplex und kostspielig erweist. Bloomberg berichtete zuerst über Teslas Antrag bei den kalifornischen Behörden.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,63 % und einem Kurs von 272,8EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 10:35 Uhr) gehandelt.





