Geotab Innovation Awards 2025 zeigen Bedeutung von Daten im Flottenmanagement

AACHEN, Deutschland, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Geotab, ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Transportlösungen, hat die Gewinner der Geotab Innovation Awards 2025 ausgezeichnet. Der jährlich stattfindende Wettbewerb hebt die Leistungen kommerzieller Fuhrparks und Flotten des öffentlichen Dienstes bei der Nutzung von vernetzter Fahrzeugtechnologie sowie Datenanalysen hervor, um bessere Ergebnisse für Unternehmen, Menschen und die Umwelt zu erzielen. Unter den Gewinnern befindet sich auch das deutsche Unternehmen DB Regio AG, das den Geotab Innovation Award im Bereich Sustainability überreicht bekam. Die Auszeichnungen wurden auf der Geotab Connect 2025 in Orlando verliehen – einer führenden Branchenveranstaltung mit mehr als 3.000 Teilnehmern.

Preisträger zeichnen sich durch herausragende Leistungen in der Branche aus / DB Regio AG unter den Gewinnern

Die Preisträger, darunter Flotten aus der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, der Transport- und Logistikbranche, dem öffentlichen Nahverkehr, dem Baugewerbe und anderen Branchen, nutzen von Geotab verarbeitete und aufbereitete Daten, um signifikante Ergebnisse zu erzielen. Dazu gehören: Optimierung des Kraftstoffverbrauchs, Kostensenkungen, geringere Leerlaufzeiten, Emissionsminderung, Risikominimierung sowie verbesserte Fahrersicherheit. In diesem Jahr wurden zwei weitere Geotab Champion Awards verliehen, um herausragende Leistungen in den Bereichen Sicherheit und Wartung in Flotten des öffentlichen Sektors zu würdigen.

„Die Gewinner der Geotab Innovation Awards 2025 zeigen deutlich, dass hochwertige Daten merklichen Einfluss auf die Leistung, Kosten und Effizienz von Flotten haben", sagt Neil Cawse, Gründer und CEO von Geotab. „Die Preisträger setzen beeindruckende Maßstäbe, die die vernetzte Fahrzeugindustrie vorantreiben und gleichzeitig die Ergebnisse für ihre Kunden und Unternehmen verbessern. Geotab gratuliert allen Gewinnern zu dieser verdienten Auszeichnung."

Gewinner der Geotab Innovation Awards

Sustainability

Der Geotab Innovation Award im Bereich Sustainability würdigt die vorbildliche Nutzung der Geotab-Daten zur Kosten- und Effizienzoptimierung durch Initiativen wie die Senkung des Kraftstoffverbrauchs, Reduktion von Leerlauf und Emissionen oder die Integration von Elektrofahrzeugen und die Optimierung des Ladevorgangs.