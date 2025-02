E.ON-(Turbo)-Calls mit 96%-Chance bei Kurserholung auf 13 Euro

Die E.ON-Aktie (ISIN: DE000ENAG999) war in den vergangenen Tagen starken Kursschwankungen unterworfen. Verzeichnete die Aktie noch am 18.9.24 bei 13,82 Euro ein 12-Monatshoch, so wurde sie am 14.1.25 beim neuen Jahrestief bei 10,47 Euro gehandelt. Mittlerweile konnte sich der Aktienkurs – unterstützt von guten Zahlen und einem positiven Ausblick – wieder auf sein aktuelles Niveau bei 12,30 Euro erholen.

In der Erwartung, dass die deutsche Regulierungsbehörde in absehbarer Zeit höhere Renditen als heute erlauben werde, bekräftigten die Experten von Goldman Sachs mit einem Kursziel von 17 Euro ihre Kaufempfehlung für die E.ON-Aktie. Mit Long-Hebelprodukten werden Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf ihrem Weg zum alten 12-Monatshoch bei 13,82 Euro zumindest wieder auf 13 Euro zulegen kann.