YOC AG (von Montega AG): Kaufen

Unternehmen: YOC AG

ISIN: DE0005932735



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 28.02.2025

Kursziel: 24,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ingo Schmidt



Deutlicher Ergebnissprung in 2024 trotz leichter Enttäuschung in Q4

Die YOC AG hat am 26.02. vorläufige Geschäftszahlen für 2024 vorgelegt, die von einem signifikanten Umsatz- und Ergebnisanstieg geprägt waren, aufgrund einer deutlichen Wachstumsverlangsamung in Q4 aber hinter unseren Erwartungen zurückblieben.



[Tabelle]



Die Erlöse stiegen von 30,6 Mio. EUR auf 35,0 Mio. EUR (+14,4% yoy) und erreichten somit exakt den unteren Rand, der im Dezember auf 35,0 bis 36,0 Mio. EUR reduzierten Bandbreite. Im Q4 ergibt sich ein Zuwachs von 4,9% yoy, so dass sich die unterjährige Verlangsamung der Wachstumsdynamik im Abschlussquartal beschleunigt hat (Q2: +14,0% yoy, Q3: +13,3% yoy). Laut Unternehmensangaben lag dies an einer schwächeren Entwicklung im deutschen Heimatmarkt, in dem das Wachstum in Q4 nur noch bei ca. 2% yoy (Q3 2024: 12,1%) gelegen haben dürfte. Das EBITDA erhöhte sich im Gesamtjahr von 4,4 Mio. EUR auf 5,2 Mio. EUR und wäre sogar noch höher ausgefallen, wenn nicht Anlaufkosten in Höhe von 0,3 Mio. EUR für die im dritten Quartal gestartete Expansion in den schwedischen Markt angefallen wären. Ebenso wie beim Nettoergebnis, das im Jahresvergleich um 28% auf 3,7 Mio. EUR zulegte, blieb YOC damit in Q4 aber hinter den Ergebnissen des Vorjahresquartals zurück, so dass sich die Abweichung von unserer Umsatzerwartung auch in der Bottom-Line zeigt.



Anziehende Dynamik für 2025 erwartet: Nach den moderaten Zuwächsen zum Jahresende deuten die ersten Monate 2025 auf eine wieder zunehmende Dynamik hin. Wenngleich die Unternehmensguidance erst mit Vorlage des Geschäftsberichts im April veröffentlicht werden dürfte, erwarten wir, dass die Erlöse in 2025 weiter signifikant gesteigert werden und rechnen mit einem Anstieg um etwa 15%. Neben dem anhaltenden Trend, die bestehenden Marketingbudgets maximal effizient zu nutzen, dürfte die YOC AG ihre proprietäre Handelsplattform VIS.X weiter ausbauen und dadurch neue Umsatzpotenziale in internationalen Märkten erschließen.

Fazit: Trotz der kurzfristigen Ergebnisenttäuschung sehen wir die strukturellen Wachstumstreiber des Unternehmens weiterhin intakt. Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstum bereits zum Jahresauftakt wieder beschleunigt hat und erwarten eine Rückkehr zu zweistelligen Zuwachsraten sowohl auf Quartals- als auch auf Jahresbasis. Dabei dürfte insbesondere die Skalierung der Handelsplattform VIS.X eine zentrale Rolle spielen, da sie YOC ermöglicht, höhere Automatisierung und Effizienzsteigerungen in der Werbevermarktung zu erzielen. Die Expansion in weitere europäische Märkte, allen voran Schweden, sollte zudem mittelfristig als zusätzlicher Wachstumstreiber fungieren. Auf Basis der erwarteten Ertragssteigerungen bleibt die Bewertung attraktiv, insbesondere im Vergleich zu internationalen Peers. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von 24,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/31873.pdf



Kontakt für Rückfragen:

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2093411 28.02.2025 CET/CEST



°



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur YOC Aktie Die YOC Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 17,40 auf Tradegate (28. Februar 2025, 09:52 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der YOC Aktie um -2,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,45 %. Die Marktkapitalisierung von YOC bezifferte sich zuletzt auf 60,14 Mio.. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 23,000Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000Euro und das höchste Kursziel liegt bei 24,000Euro was eine Bandbreite von +21,39 %/+38,73 % bedeutet.



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 24,00 Euro