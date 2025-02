59 Verkehrstote weniger als im Vorjahr

WIESBADEN (ots) -



- Zahl der Verletzten und der polizeilich erfassten Unfälle um 1 % gegenüber dem

Vorjahr gesunken

- Zahl der Schwerverletzten um 5 % gesunken



Im Jahr 2024 sind in Deutschland 2 780 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr

ums Leben gekommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen

Ergebnissen weiter mitteilt, waren das 2 % oder 59 Todesopfer weniger als im

Jahr 2023 (2 839 Todesopfer). Es ist der drittniedrigste Wert seit Beginn der

Zeitreihe im Jahr 1953. Nur in den von der Corona-Pandemie geprägten Jahren 2020

und 2021 starben mit 2 719 beziehungsweise 2 562 Personen weniger Menschen im

Straßenverkehr. Auch die Zahl der Verletzten sank 2024 gegenüber dem Vorjahr

leicht, und zwar um 1 % auf rund 363 000 Personen. Die Zahl der Schwerverletzten

sank sogar um 5 % auf 50 300. Dies ist der niedrigste Wert seit 1991, dem ersten

Jahr, in dem die Verletzten getrennt in schwer- und leichtverletzt ausgewiesen

wurden.







damit 1 % weniger als ein Jahr zuvor. Bei 2,2 Millionen Unfällen blieb es bei

Sachschäden, was in etwa der Zahl aus dem Vorjahr entspricht. Die Zahl der

Unfälle, bei denen Menschen verletzt oder getötet wurden, sank um 1 % auf gut

289 000.



Gemessen an der Einwohnerzahl gab es die meisten Todesopfer im Straßenverkehr in

Mecklenburg-Vorpommern mit 59 und in Sachsen-Anhalt mit 52 Getöteten je 1

Million Einwohnerinnen und Einwohner. Weit unter dem Bundeswert von 33 Getöteten

je 1 Million Einwohnerinnen und Einwohner liegen aufgrund ihrer

Siedlungsstruktur die Stadtstaaten (Berlin: 15, Bremen: 17, Hamburg: 21) sowie

das Saarland (24) und Nordrhein-Westfalen (26).



Weniger getötete Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Pkw-Insassen



Detaillierte Ergebnisse liegen für den Zeitraum Januar bis November 2024 vor.

Diese zeigen, dass es bei fast allen Verkehrsbeteiligungsarten weniger Getötete

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gab.



Der stärkste Rückgang in den ersten elf Monaten des Jahres 2024 mit jeweils 21

Getöteten weniger wurde bei den Fußgängerinnen und Fußgängern (-5,7 %) sowie den

Insassen von Personenkraftwagen (-2,0 %) ermittelt. Den zweitstärksten Rückgang

verzeichnete die Zahl der getöteten Nutzerinnen und Nutzer von Krafträdern mit

Versicherungskennzeichen (-13 Getötete bzw. -25,0 %), gefolgt von den

Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrern mit -10 Getöteten (-2,3 %).



Dagegen kamen von Januar bis November 2024 mehr Menschen ums Leben, die mit

einem amtlich zugelassenen Kraftrad unterwegs waren, also unter anderem mit

Leichtkrafträdern, Motorrollern und Motorrädern (+ 9 Getötete bzw. +1,8 %). Auch

die Zahl der tödlich verunglückten Menschen, die ein Elektrokleinstfahrzeug

(E-Scooter) nutzten, stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (+2 Getötete bzw.

+9,5 %).



Dezember 2024: 2 % mehr Verletzte als im Vorjahresmonat



Im Dezember 2024 sind in Deutschland rund 25 000 Menschen bei

Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Das waren 2 % oder 600 Verletzte mehr

als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Verkehrstoten sank um 7 auf 222 Personen.

Die Polizei registrierte im Dezember 2024 insgesamt 201 000

Straßenverkehrsunfälle und damit 6 % weniger als im Vorjahreszeitraum (-13 500).



