Bitcoin unter 80k – Michael Saylor: Verkaufe eine Niere, behalte die Bitcoins!

Bitcoin hat in dieser Woche deutlich an Wert verloren und ist erstmals seit Monaten unter die psychologisch wichtige Marke von 80.000 US-Dollar gefallen. Laut Analysten von Wolfe Research könnte die Korrektur noch weitergehen – doch langfristig bleibt die Hoffnung auf eine Erholung bestehen. Auch Michael Saylor (CEO von Strategy) betont es heute in seinem X Post:

"Verkaufe eine Niere, wenn du musst, aber behalte die Bitcoins"