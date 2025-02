Kongress "New Battery World 2025" in München nimmt Wasserstoff und E-Auto-Revolution in den Fokus (FOTO)

München (ots) - Die Automobilindustrie erlebt derzeit den größten Wandel seit

Erfindung des Verbrennungsmotors: Die Elektrifizierung des Personen- und

Güterverkehrs ist weltweit in vollem Gange und spielt eine Schlüsselrolle auf

dem Weg zur Klimaneutralität. Die Herausforderungen dieser Transformation stehen

im Mittelpunkt der "New Battery World 2025" in München, einem zweitägigen

Gipfeltreffen zur Zukunft der Elektromobilität. Mehr als 500 Teilnehmer und

zahlreiche Speaker und Unternehmenspartner tauschen sich über Trends und

Innovationen aus, vor allem zu Batterie-Technologien und -Produktionsverfahren,

Brennstoffzellen sowie zur Ladeinfrastruktur für Pkws und Nutzfahrzeuge.

Präsentiert werden beispielsweise das Pilotprojekt BMW iX5 Hydrogen sowie der

Prototyp des Brennstoffzellen-LKWs von Daimler Truck. Außerdem erhalten die

Kongressteilnehmer exklusive Einblicke in das Kompetenzzentrum für

Batteriezellfertigung der BMW Group in Parsdorf bei München. Organisiert wird

das Event vom Automobilexperten Prof. Ferdinand Dudenhöffer und dem

Beratungsunternehmen Drees & Sommer SE mit Hauptsitz in Stuttgart.



Grüner Antrieb für schwere Lasten: Wasserstoff treibt Nutzfahrzeuge an





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation! Short 130,17€ 1,01 × 12,93 Zum Produkt Long 124,32€ 1,00 × 12,83 Zum Produkt