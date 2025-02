Wacker Chemie verlängert Vertrag von Finanzchef Ohler

doubledown schrieb 28.01.25, 20:11

Zahlen sind durchwachsen, für die aktuelle wirtschaftliche Lage im Prinzip i.O. Negativ ist aber der deutlich negative FCF. Erklärung ist ja u.a. geplanter Aufbau von Working Capital, also vermutlich Aufbau von Lagerbestand. Würde gerne wissen was die Gründe dafür sind, rechnet man mit einer anziehenden Nachfrage oder lag es nur an den Poly Silicium Spotmarktpreisen.



Dividende sollte bei 2,5 € liegen, was einer aktuellen Dividendenrendite von knapp 4 % entspricht.