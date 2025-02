Gewinnmitnahmen nach Rekordjagd der Rüstungswerte

Analysten sehen aber weiter Potenzial. Erst am Morgen setzte Experte Christian Cohrs von Warburg Research mit seinem Kursziel von 69 Euro das höchste am Markt. Die "tektonischen Verschiebungen in der Geopolitik" böten weiter enormen Spielraum für die Rüstungsindustrie.

Diese Meinung hatte tags zuvor erst Morgan-Stanley-Expertin Marie-Ange Riggio mit einem Kursziel von 1.300 Euro für Rheinmetall bestätigt. Riggio kann sich bei dem binnen drei Jahren verzehnfachten Aktienkurs gar im Optimalfall eine weitere Verdopplung vorstellen. Zunächst ist aber auch bei Rheinmetall etwas die Luft raus. Die Aktien liegen leicht im Minus, nachdem sie am Morgen mit 1.011 Euro einen Höchststand erreicht hatten - nach 64 Prozent Plus in diesem Jahr.

Bei europäischen Rüstungsaktien außerhalb Deutschlands war das Bild vor dem Wochenende ähnlich. Thales aus Frankreich - in diesem Jahr mit einem Plus von 38 Prozent - gaben um 0,8 Prozent nach. Leonardo aus Italien, die sich 2025 um die Hälfte verteuert haben, standen am Freitag 0,7 Prozent tiefer. BAE Systems aus Großbritannien hinken mit einem Wertzuwachs von einem Fünftel im Jahr 2025 etwas hinterher und gaben am Freitag zuletzt in ähnlicher prozentualer Größenordnung wie Leonardo und Thales nach./ag/ajx/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur HENSOLDT Aktie Die HENSOLDT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,16 % und einem Kurs von 17,00 auf Tradegate (28. Februar 2025, 10:24 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der HENSOLDT Aktie um +19,70 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +45,82 %. Die Marktkapitalisierung von HENSOLDT bezifferte sich zuletzt auf 5,88 Mrd.. HENSOLDT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8200 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 44,13EUR. Von den letzten 8 Analysten der HENSOLDT Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 52,00EUR was eine Bandbreite von -30,77 %/0,00 % bedeutet.