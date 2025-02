Eurokurs stabilisiert sich bei 1,04 US-Dollar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Freitag die Kursverluste der vergangenen Handelstage vorerst gestoppt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,04 US-Dollar gehandelt und damit nahezu auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Zuvor war der Kurs an zwei Handelstagen in Folge gefallen und rutschte in dieser Zeit um mehr als einen Cent ab.

Ein deutlicher Rückgang der Inflation in Frankreich stützte am Freitag die Spekulation auf weiter sinkende Zinsen in der Eurozone. Die Preisdaten belasteten den Euro am Morgen aber nicht weiter. Im Februar war die Inflationsrate in der zweitgrößten Volkswirtschaft auf nur 0,9 Prozent gefallen, nachdem sie im Januar noch bei 1,8 Prozent gelegen hatte. Ursache für die schwächere Teuerung ist ein Rückgang der Energiepreise.

Erste Preisdaten aus den deutschen Bundesländern deuten allerdings darauf hin, dass sich die Inflation in Deutschland im Februar wenig verändert hat. Am Nachmittag wird die Inflationsrate für Februar veröffentlicht. Am Markt wird eine unveränderte Rate von 2,3 Prozent erwartet./jkr/jsl/jha/