Neuartiger Hybrid-Solarpark in Schweden fertiggestellt

Die Anlage ist eine Kombination von PV-Technologie mit Energiespeichern und ermöglicht eine effiziente Nutzung erneuerbarer Energien.

Sungrow lieferte dafür die PV-Wechselrichter sowie das Energiespeichersystem PowerTitan.

Die 6,6 MWp PV-Installation besteht aus knapp 12.000 bifazialen PV-Modulen und soll jährlich über 7.000 MWh sauberen Strom erzeugen.

HALMSTAD, Schweden, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- In Halmstad, Schweden wurde einer der ersten hybriden Solarparks in Schweden erfolgreich in Betrieb genommen. Durch die Kombination von PV-Technologie mit modernen Energiespeichersystemen (ESS) ist dieses Projekt ein Beispiel für das Zusammenspiel aus erneuerbaren Energien, Netzstabilität und hoher Energieeffizienz – der Weg zu einer nachhaltigen und resilienten Energiezukunft.

Sungrow, weltweit führender Anbieter von grünen Energielösungen, lieferte für die Anlage die PV-Wechselrichter sowie das ESS und unterstreicht damit die eigene Rolle in der Umsetzung umfassender und effizienter Energielösungen. Der hybride Park wurde von Solarwork Sverige und Powerworks Energy entwickelt und soll jährlich über 7.000 MWh sauberen Strom erzeugen sowie die Stromlieferung vermehrt am Bedarf ausrichten. Eigentümer der Anlage ist die Firma Sperlingsholms Gods.

Nachhaltige Energie mit hoher Effizienz

"Wir haben in den Solarpark investiert, weil wir davon überzeugt sind, dass die Gesellschaft nachhaltige Möglichkeiten zur Stromerzeugung braucht", sagt Carl Kuylenstierna, CEO von Sperlingsholms Gods. "Wir produzieren den Strom genau dann, wenn er am dringendsten benötigt wird - mitten am Tag und zu geringen Grenzkosten."

Die 6,6 MWp PV-Installation besteht aus knapp 12.000 bifazialen PV-Modulen, die auf einer Bodenstruktur montiert sind. Der Großteil des Solarstroms wird von 20 Einheiten der String-Wechselrichter SG250HX von Sungrow umgewandelt. Diese sind für ihre hohe Effizienz und nahtlose Kompatibilität mit bifazialen Modulen bekannt.

Energiespeicherung zur Netzunterstützung

Um die Energieeffizienz weiter zu optimieren und das Netz zu unterstützen, beinhaltet die hybride Anlage auch ein 4 MW – Batteriespeichersystem (BESS) aus dem PowerTitan 1.0 von Sungrow. Das PV-System und BESS können unabhängig voneinander arbeiten, um Flexibilität und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.