APA ots news: Aviso PK Ludwig/Ruck: Erweiterung des emissionsfreien Transports in Wien

Bürgermeister Ludwig und WK Wien-Präsident Ruck präsentieren am Dienstag erste Erkenntnisse und neue Teilnehmer des Projekts "Zero Emission Transport" in Wien



Wien (APA-ots) - Im Projekt "Zero Emission Transport" der Wirtschaftskammer Wien

führen seit Juni 2024 mehr als 30 KMU und Großbetriebe ihre Fahrten im ersten und zweiten Bezirk emissionsfrei durch. Nun haben sich weitere Unternehmen verschiedener Branchen und Größen dem Projekt angeschlossen. Die Dekarbonisierung des Wirtschafts- und Gewerbeverkehrs ist ein wichtiger Hebel für das Erreichen des Ziels der Stadt Wien, bis 2040 klimaneutral zu sein. Darüber informieren am Dienstag Bürgermeister Michael Ludwig und Wirtschaftskammer Wien- Präsident Walter Ruck in einer gemeinsamen Pressekonferenz.