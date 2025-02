2G Energy AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Unternehmen: 2G Energy AG

ISIN: DE000A0HL8N9



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 28.02.2025

Kursziel: 35,00 Euro

Kursziel auf Sicht 12 Monaten

von:

Letzte 24.08.2023: Hochstufung von Hinzufügen auf Ratingänderung: Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 35,00.

Zusammenfassung:

2G Energy hat den vorläufigen Umsatz für 2024 bekannt gegeben. Mit EUR376 Mio. lag dieser 3% über dem Vorjahreswert, 1% über unserer Schätzung und innerhalb der Guidance von EUR370 Mio. bis EUR380 Mio. Nachdem 2G in den beiden Vorjahren jeweils um 17% gewachsen war, fiel das Wachstum 2024 vergleichsweise schwach aus, da das deutsche Geschäft einen unerwartet starken Einbruch (-11% J/J) verzeichnete. Dieser ist auf eine große politische und regulatorische Unsicherheit zurückzuführen. Die Unfähigkeit der alten Ampelkoalition, sich auf einen Haushalt zu einigen und die fehlende regulatorische Klarheit bezüglich der KWK-Förderung haben bei 2Gs Kunden zu großer Investitionszurückhaltung geführt. Mit der Verlängerung des KWK-Gesetzes und der Aussicht auf eine stabile neue Bundesregierung ab Ostern steht der Wiederbelebung des deutschen Marktes nun nichts mehr im Wege, und tatsächlich meldete 2G seit Jahresbeginn eine deutliche Belebung der heimischen Nachfrage nach KWK-Anlagen. Weitere Wachstumstreiber sind das sehr erfolgreiche Auslandsgeschäft und das neue Großwärmepumpengeschäft. 2G hat die Umsatzguidances für 2025 und 2026 bestätigt und sollte dieses Jahr mindestens um 14% wachsen. Im günstigsten Fall hält 2G auch ein Wachstum von 20% für möglich. Durch den Rekordauftragsbestand von EUR189 Mio. im Neuanlagengeschäft ist das geplante Wachstum gut unterlegt. Wir bekräftigen daher unsere bisherigen Wachstumsschätzungen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR35. Angesichts der Wachstumsaussichten, der erwarteten EBIT-Margen-Steigerung und der attraktiven Bewertung (2025 EV/EBIT von 9) bekräftigen wir unsere Kaufempfehlung.



First Berlin Equity Research has published a research update on 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 35.00 price target.



Abstract:

2G Energy has reported preliminary 2024 revenue. At EUR376m, this was 3% above the previous year's figure, 1% ahead of our estimate, and within guidance of EUR370m to EUR380m. After 2G grew by 17% in each of the two previous years, growth in 2024 was comparatively weak, as the German business recorded an unexpectedly sharp slump (-11% y/y). This is due to major political and regulatory uncertainty. The inability of the old traffic light coalition to agree on a budget and the lack of regulatory clarity regarding CHP subsidies have led to great reluctance to invest among 2G's customers. With the extension of the CHP Act and the prospect of a stable new federal government from Easter, nothing now stands in the way of a revitalisation of the German market, and 2G has indeed reported a significant upturn in domestic demand for CHP systems since the start of the year. Other growth drivers are the very successful international business and the new large heat pump business. 2G has confirmed sales guidance for 2025 and 2026 and should grow by at least 14% this year. In the best-case scenario, 2G believes that growth of 20% is possible. The record order backlog of EUR189m in the new plant business provides a solid foundation for the planned growth. We therefore confirm our previous growth forecasts. An updated DCF model yields an unchanged EUR35 price target. In view of the growth prospects, the expected EBIT margin expansion and the attractive valuation (2025 EV/EBIT of 9x), we confirm our Buy recommendation.



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur 2G ENERGY Aktie Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,44 % und einem Kurs von 22,00 auf Tradegate (28. Februar 2025, 10:49 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der 2G ENERGY Aktie um +1,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,05 %. Die Marktkapitalisierung von 2G ENERGY bezifferte sich zuletzt auf 400,06 Mio.. 2G ENERGY zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7200 %. Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,40Euro. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00Euro und das höchste Kursziel liegt bei 35,00Euro was eine Bandbreite von +51,79 %/+56,25 % bedeutet.



