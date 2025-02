British-Airways-Mutter IAG legt unerwartet stark im Tagesgeschäft zu

LONDON (dpa-AFX) - Höhere Ticketpreise, eine höhere Auslastung und geringere Kosten haben der British-Airways-Mutter IAG zu einem Sprung beim operativen Gewinn verholfen. Bereinigt um Sondereffekte sprang das Ergebnis aus dem Tagesgeschäft im vergangenen Jahr um fast 27 Prozent auf gut 4,4 Milliarden Euro nach oben, wie die Konkurrentin der Lufthansa am Freitag in London mitteilte. Analysten hatten im Schnitt weniger erwartet. Zudem soll bis zu eine Milliarde Euro an die Aktionäre zurückfließen. An der Börse kamen die Nachrichten gut an: Die IAG-Aktie legte im Handel am Vormittag um mehr als vier Prozent zu.

Die International Airlines Group (IAG), zu der auch die Fluggesellschaften Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level zählen, erklärte das starke Plus mit einer höheren Kapazität und gestiegenen Umsätzen. So stieg der Konzernerlös um neun Prozent auf 32,1 Milliarden Euro, getrieben von größeren durchschnittlichen Einnahmen pro Passagier vor allem auf Strecken nach Nordamerika und innerhalb Europas.