UN-Naturkonferenz beschließt Finanzplan

ROM (dpa-AFX) - Auf der "Weltnaturkonferenz" in Rom haben sich fast 200 Länder auf einen mehrjährigen Finanzierungsplan zum Schutz von Natur und Artenvielfalt geeinigt - und dafür seltenes Lob von Umweltschützern bekommen. Vier Monate nach einem Misserfolg in Kolumbien verständigte sich die 16. UN-Konferenz zur biologischen Vielfalt (COP16) praktisch in letzter Minute auf einen Kompromiss. Die USA waren allerdings nicht dabei.

Beschlossen wurde auch eine regelmäßige Überprüfung, wie es mit der Umsetzung der gesetzten Ziele bis 2030 beziehungsweise 2050 vorangeht. Anhand 40 wichtiger Kriterien müssen die Staaten künftig berichten, ob es beim Schutz gefährdeter Arten und Regionen Fortschritte gibt - oder weitere Rückschläge. Insbesondere in ärmeren Regionen der Welt geht die Artenvielfalt seit Jahrzehnten drastisch zurück.