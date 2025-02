Ein attraktiver Wirtschaftsstandort braucht einen starken Luftverkehrsstandort

Berlin (ots) - Deutschland hat gewählt. Hierzu führt ADV-Präsidentin Aletta von

Massenbach aus: "Die Flughäfen in unserem Land erhoffen sich eine stabile

Regierung der Mitte, die um die wohlstands- und wachstumsfördernde Rolle des

Luftverkehrs weiß und sich für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit auf

nationaler, wie EU-Ebene einsetzt. Die impulsgebende Wirkung des Luftverkehrs

auf die Gesamtwirtschaft ist besonders hoch. Wer den Luftverkehr stärkt,

betreibt aktive Standortpolitik. Wenn regulativ bedingte Steuern und Gebühren

abgesenkt werden, führt das zu mehr Flugverbindungen. Und mehr Angebote an

Deutschlands Flughäfen steigern die Anbindung deutscher Regionen und

Wirtschaftszentren an die globalen Handelsströme. Der Handlungsdruck ist groß.

Deutschland war vom Wachstum des Luftverkehrs in Europa viel zu lange

abgekoppelt. Unsere global vernetzte Volkswirtschaft ist auf eine

leistungsfähige Flughafeninfrastruktur und wettbewerbsfähige Airlines

angewiesen".



Was der Flughafen- und Luftverkehrsstandort Deutschland braucht:







überbordenden Steuern und Gebühren. Die ADV fordert eine umgehende

Stabilisierungsoffensive: Luftverkehrsteuer abschaffen, den Gebührendeckel für

die Luftsicherheit absenken und die pandemiebedingten Einnahmeausfälle der

Flugsicherung durch eine staatliche Kostenbeteiligung ausgleichen. Übernahme

der Flugsicherungskosten für kleinere Flughäfen. Staatliche Finanzierung der

Drohnendetektion und -abwehr als Teil der hoheitlichen Sicherung des

Luftraumes.

- Leistungsfähigkeit der Flughafenstandorte sichern: Erhalt der bestehenden

Betriebszeiten der Flughäfen sowie nachtoffene Fracht- und Expresshubs, ohne

Eingriffe in die planfestgestellten Kapazitäten. Stärkung der

Eigenfinanzierung der Flughäfen, auch durch eine konsequente Entlastung der

Airports von bürokratischen Anforderungen und Mehrfachregulierungen (EU, Bund,

Länder).

- Konnektivität steigern: Aufbau von internationalen Direktverkehren durch den

Abschluss neuer Luftverkehrsabkommen für eine verbesserte Vernetzung mit den

globalen Wirtschafts- und Tourismuszielen. Aufnahme von

Verkehrsrechteverhandlungen mit Drittstaaten zur Neugewinnung internationaler

Flugverbindungen.

- Zukunftsinvestitionen vorantreiben: Förderung und Unterstützung der

Transformation, u.a. durch die Produktion nachhaltiger Flugkraftstoffe

(SAF/PtL) im industriellen Maßstab. Gezielte Innovations- und

Investitionsförderprogramme zur Erreichung der Klimaneutralität der Flughäfen.



Was künftig unterbleiben muss:



Ausufernde Kostensteigerungen bei Steuern und Gebühren, schärfere nationale

Quoten als die EU-Vorgaben bei nachhaltigen Flugtreibstoffen (SAF),

Überregulierungen bei Planungsverfahren, wegfallende Förderungen bei der

klimaneutralen Transformation der Flughäfen oder das Infragestellen der

planfestgestellten Flughafenkapazitäten müssen der Vergangenheit angehören.



