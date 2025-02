Bei ALDI gibt es die größten Sparvorteile für Butterprodukte (FOTO)

Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) - Das Versprechen von ALDI ist klar: jederzeit

günstig einkaufen. Daher senkt ALDI wie geplant die Butterpreise ab sofort

erneut. So kostet die MILSANI Deutsche Markenbutter in der 250-Gramm-Packung

dauerhaft nur noch 1,99 Euro. ALDI erhöht zusätzlich den Sparvorteil und

reduziert als einziger Lebensmitteleinzelhändler weitere Butterprodukte: Der

Preis für die MILSANI Streichfein sinkt dauerhaft auf 1,79 Euro.



Kund:innen können sich jederzeit auf den Original ALDI Preis verlassen. Das

bestätigt zuletzt auch eine Verbraucher:innen-Umfrage[1], die ALDI zum

Preis-Leistungssieger gekürt hat. Jetzt gehen ALDI Nord und ALDI SÜD einen

weiteren Preisschritt bei Butterprodukten.









- MILSANI Deutsche Markenbutter, 250-Gramm-Packung von 2,19 Euro auf 1,99 Euro

- MILSANI Streichfein gesalzen/ungesalzen, 250-Gramm-Packung von 1,95 Euro auf

1,79 Euro

- MILSANI Irische Butter, 250-Gramm-Packung von 2,79 Euro auf 2,69 Euro

- MILSANI Süßrahmbutter (bei ALDI SÜD), 250-Gramm-Packung von 2,19 Euro auf 1,99

Euro

- MILSANI Weidebutter (nur regional verfügbar), 250-Gramm-Packung von 2,59 Euro

auf 2,49 Euro

- Bayerische Bergbauernbutter (bei ALDI SÜD nur regional verfügbar),

250-Gramm-Packung von 2,49 Euro auf 2,39 Euro



[1] Die Marke ALDI steht nach Ansicht der von YouGov befragten Verbraucher:innen

für das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr Informationen auf

http://www.handelsblatt.com/preis-leistung .



Pressekontakt:



Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.de

Unternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/5980920

OTS: ALDI







Bei diesen Produkten können ALDI Kund:innen bis zu 20 Cent sparen:- MILSANI Deutsche Markenbutter, 250-Gramm-Packung von 2,19 Euro auf 1,99 Euro- MILSANI Streichfein gesalzen/ungesalzen, 250-Gramm-Packung von 1,95 Euro auf1,79 Euro- MILSANI Irische Butter, 250-Gramm-Packung von 2,79 Euro auf 2,69 Euro- MILSANI Süßrahmbutter (bei ALDI SÜD), 250-Gramm-Packung von 2,19 Euro auf 1,99Euro- MILSANI Weidebutter (nur regional verfügbar), 250-Gramm-Packung von 2,59 Euroauf 2,49 Euro- Bayerische Bergbauernbutter (bei ALDI SÜD nur regional verfügbar),250-Gramm-Packung von 2,49 Euro auf 2,39 Euro[1] Die Marke ALDI steht nach Ansicht der von YouGov befragten Verbraucher:innenfür das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Mehr Informationen aufhttp://www.handelsblatt.com/preis-leistung .Pressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, mailto:presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Julia Leipe, mailto:presse@aldi-sued.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/112096/5980920OTS: ALDI