enomyc / enomyc findet Investor für insolventen Maschinenbauer Matec (FOTO)

Die M&A-Experten Dr. Tim Bauer und Andrej Kirschke von der Mittelstandsberatung enomyc waren vom Insolvenzverwalter Dr. Dietmar Haffa vom Stuttgarter Standort der bundesweit vertretenen Kanzlei Schultze & Braun mit der Investorensuche beauftragt worden. "SFO hat seine Expertise zuletzt bei einem ähnlich strukturierten Unternehmen, der SHW-Gruppe, unter Beweis gestellt", so Bauer. "Der 2018 aus einer Insolvenz erworbene Hersteller ist inzwischen wieder profitabel."

Der 1992 gegründete Maschinen- und Anlagenbauer Matec GmbH hatte Ende 2024 beim Amtsgericht Esslingen Insolvenz beantragt. Die Gründe für die zuletzt schlechte wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens reichen von den Folgen der Corona-Pandemie über Kostensteigerungen und Umsatzrückgänge bis hin zur derzeitigen Investitionszurückhaltung in vielen Branchen. Das Maschinen-Portfolio von MATEC umfasst unter anderem

CNC-Fahrständer-Bearbeitungszentren, Fräs-Drehzentren und Portalmaschinen. Die Anlagen sind in über 40 Ländern weltweit in unterschiedlichen Branchen im Einsatz.



Nach einer Übergangszeit der Stabilisierung will SFO die zukünftige Matec Service GmbH weiter optimieren und wieder auf den Wachstumspfad bringen. Der Standort Köngen soll erhalten, möglichst viele Beschäftigte sollen übernommen werden. Mit der Übernahme des Servicegeschäfts von Matec konnten rund 40 Arbeitsplätze gesichert werden.



Über enomyc:



enomyc ist eine europaweit tätige Unternehmensberatung, die den Mittelstand seit 2003 dabei unterstützt, neue Dynamik zu entfalten und nachhaltiges, zukunftssicheres Wachstum zu realisieren. Mit Standorten in Hamburg, München, Stuttgart, Köln, Berlin, Frankfurt und Paris ist enomyc heute eine der führenden Beratungen für Transformation und Innovation im Mittelstand. In über 1.400 Projekten haben wir Unternehmen erfolgreich begleitet und wurden mehrfach ausgezeichnet - darunter elf Mal in Folge als "Beste Berater" (brand eins), acht Mal mit dem TOP CONSULTANT-Qualitätssiegel sowie 2020 von der WirtschaftsWoche als Deutschlands beste Unternehmensberater.



Pressekontakt:



Cathleen Möbius, Head of Marketing

M +49 162 2544 592

T +49 40 300359-77

Neuer Wall 57

20354 Hamburg

mailto:moebius@enomyc.com

http://www.enomyc.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/164573/5981154 OTS: enomyc