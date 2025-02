Geotab erweitert Maintenance und Safety Center

Wartungs-Tools sagen Fahrzeugprobleme vorher, optimieren Reparaturen und kontrollieren steigende Betriebskosten / Fahrer-Risiko-Insights sollen Kollisionen vermeiden

AACHEN, Deutschland, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Steigende Wartungskosten und unerwartete Ausfälle stellen Flottenmanager vor Herausforderungen und machen betriebliche Effizienz wichtiger denn je. Gleichzeitig stehen sie zunehmend unter Druck, die Sicherheit zu verbessern und Risiken zu minimieren. Geotab, ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Transportlösungen, hat daher in seinem Geotab Maintenance Center die Auftragsverwaltung „Work Order Management" eingeführt, um Fuhrparkverantwortlichen dabei zu helfen, Ausfallzeiten zu reduzieren und Wartungskosten effektiver zu managen. In seinem Safety Center wiederum bietet das Unternehmen ab sofort die KI-gestützte Erweiterung „Driver Risk Insights" an, um Unfallrisiken auf Fahrer- anstatt auf Fahrzeugebene zu bewerten.