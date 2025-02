Valeo und Forvia prägen negatives Bild für Autozulieferer

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im europäischen Autozuliefersektor gibt es am Freitag Rückschläge bei Forvia und Valeo . Die Aktien der beiden französischen Konzerne brachen in Paris nach Zahlen und Ausblick um 20 sowie 13 Prozent ein. Beide Aktien beendeten damit ihren zuletzt relativ guten Lauf. Forvia hatten am Vortag ein Hoch seit Sommer 2024 erreicht, was Valeo vor einigen Tagen bereits gelungen war. Nun nahmen die Anleger einige Gewinne mit.

Nachrichtlich für die Schwäche verantwortlich gemacht wurden im Falle von Forvia leicht enttäuschende Ziele und eine gestrichene Dividende. Beide belastet das anhaltend schwierige Branchenumfeld in Zeiten der Zollstreitigkeiten. Verwiesen wurde auch auf eine Aussage des Valeo-Chefs Christophe Perillat, der auf gewisse Auswirkungen bereits auf den Weg gebrachter US-Zölle auf Stahl und Aluminium hingewiesen habe.