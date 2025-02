Meta-CEO Mark Zuckerberg plant KI-App: Wann mit Umsätzen zu rechnen ist!

Meta AI wurde im September 2023 als virtueller Assistent vorgestellt und nutzt große Sprachmodelle, um logische Schlussfolgerungen zu ziehen. Eine Quelle erklärte gegenüber Reuters, dass der Testlauf im zweiten Quartal dieses Jahres beginnen werde. Allerdings werde der Dienst voraussichtlich erst im kommenden Jahr signifikante Umsätze generieren.

Meta-CEO Mark Zuckerberg will die Position seines Unternehmens im Wettbewerb um künstliche Intelligenz gegenüber Microsofts OpenAI und Googles KI-Initiativen stärken. Zuckerberg kündigte im Januar an, dass Meta in diesem Jahr bis zu 65 Milliarden US-Dollar für den Ausbau seiner KI-Infrastruktur ausgeben werde. Parallel dazu richtet Meta eine neue Abteilung innerhalb seiner Reality Labs ein, um KI-gesteuerte humanoide Roboter zu entwickeln, die für körperliche Arbeiten eingesetzt werden sollen.