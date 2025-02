Globale Angst vor Handelskrieg lässt asiatische Aktienmärkte crashen

US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag bestätigt, dass seine vorgeschlagenen Zölle von 25 Prozent auf Mexiko und Kanada am 4. März in Kraft treten werden, zusammen mit einer zusätzlichen Abgabe von 10 Prozent auf chinesische Importe. Zusätzlich drohte er der EU mit 25 Prozent auf ihre Einfuhren in die USA.

Der Nikkei-Index in Japan fiel am Freitag um 2,9 Prozent auf etwa 37.300 Punkte und erreichte damit den niedrigsten Stand seit fünf Monaten. Der japanische Yen stärkte sich auf etwa 149,4 pro US-Dollar und ist auf dem besten Weg, im Februar um fast 4 Prozent zu steigen.

Daten, die am Freitag veröffentlicht wurden, zeigten, dass die Kerninflation in Tokio – ein Frühindikator für die landesweiten Preistrends – im Februar auf 2,2 Prozent von 2,5 Prozent im Januar zurückging.

Chinas Indexe rot

In China fiel der Shanghai Composite um 1,94 Prozent auf unter 3.370 Punkte, während der Shenzhen Component um 1 Prozent auf 10.820 Punkte sank. Beide Indizes steuern auf ein Wochenminus zu. Der offshore gehandelte Yuan fiel auf etwa 7,29 pro US-Dollar.

Unterdessen warten Anleger gespannt auf fiskalische Stimulusmaßnahmen aus den bevorstehenden "Zwei Sitzungen" Chinas in der nächsten Woche.

In Hongkong fiel der Hang Seng Index (HSI) am letzten Handelstag im Februar um 3,52 % auf 23.415 Punkte und verzeichnete damit den zweiten Verlusttag in Folge.

Indien schlimmster Kursutsch seit 29 Jahren

Indiens NSE Nifty 50 steht vor seinem fünften monatlichen Verlust in Folge – der längsten Verlustserie seit 1996 – und macht Indien damit zum schlechtesten performenden Markt weltweit. Anleger und die Derivatemärkte deuten darauf hin, dass der Druck noch länger anhalten dürfte.

Schwache Unternehmensgewinne, anhaltende Kapitalabflüsse aus dem Ausland und die Unsicherheit über US-Zölle haben den Nifty seit seinem Höchststand im September um rund 15 Prozent fallen lassen und dabei rund 85 Billionen Rupien (fast 1 Billion US-Dollar) an Anlegervermögen vernichtet.

"In der aktuellen Lage der Unsicherheit über US-Zölle werden sich die indischen Märkte weiterhin schwer tun", sagte Mahesh Patil, Chief Investment Officer bei Aditya Birla Sun Life Asset Management Company, die ein Aktienvermögen von etwa 46 Milliarden US-Dollar verwaltet.

Zwar könne es kurzfristige Erholungen aufgrund überverkaufter Bedingungen geben, doch "Indien wird noch einige Monate ein Verkaufsmarkt bleiben", fügte Patil hinzu.

Australien-Dollar fällt

In Australien fiel der S&P/ASX 200 am Freitag um 1,16 Prozent auf 8.172 Punkte und erreichte damit den tiefsten Stand seit fast zwei Monaten. Der australische Dollar fiel am Freitag unter 0,623 US-Dollar und steuert auf einen Wochenverlust von über 2 Prozent zu.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

