Super Micro: Aktie crasht hart – Insiderverkäufe belasten!

Obwohl Super Micro es geschafft hat, seine verspätet eingereichten Finanzberichte rechtzeitig einzureichen und so ein Delisting von der Nasdaq zu vermeiden , konnte dieser Erfolg die Aktie nicht stützen. Analysten hatten gehofft, dass die starken Quartalszahlen von Nvidia die Aktie von Super Micro beflügeln würden, doch auch das blieb aus.

Die Aktien von Super Micro Computer (SMCI) sind am Donnerstag in einem äußerst schwachen Markt massiv eingebrochen. Nach einem starken Kursgewinn am Mittwoch verzeichnete die Aktie am Tagesende ein Minus von 16 Prozent. Damit wird die Aktie ihrer hohen Volatilität der letzten Wochen weiterhin gerecht.

Laut Barclays-Analyst George Wang, der am Donnerstag seine Halten-Empfehlung mit einem Kursziel von 59 US-Dollar bestätigte, schrumpft der Wettbewerbsvorteil von Super Micro. "Wir erkennen zwar die Führungsposition von SMCI bei KI-Servern und direkter Flüssigkeitskühlung an, doch sein Wettbewerbsvorteil nimmt ab und seine bewegte Vergangenheit begrenzt das Kurs-Gewinn-Verhältnis, das Investoren bereit sind zu zahlen", so Wang.

Dagegen erhöhten die Analysten von Loop Capital ihr Kursziel von 40 auf 70 US-Dollar. Dies zeigt, dass sich die Meinungen zu der Aktie weiterhin stark unterscheiden.

Gleichzeitig meldeten zwei hochrangige Manager des Unternehmens, Sara Liu und George Kao, den Verkauf ihrer Aktien. Liu plant den Verkauf von 46.293 Aktien im Wert von 2,31 Millionen US-Dollar, während Kao 71.720 Aktien im Wert von 3,62 Millionen US-Dollar verkaufen möchte. Beide betonten, dass ihnen keine negativen Informationen über das Unternehmen bekannt seien, die nicht bereits öffentlich gemacht wurden.

Zum Handelsschluss am Donnerstag notierte die SMCI-Aktie etwa 64 Prozent unter seinem Rekord-Schlusskurs von 118,81 US-Dollar am 13. März letzten Jahres. Dennoch hat die Aktie seit ihrem Jahrestief von 18,01 US-Dollar am 14. November etwa 138,5 Prozent zugelegt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion