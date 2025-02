Marvin Flenche von umsatz.io verrät, wie Selbstständige ihre Verkaufszahlen steigern (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Messbare Erfolge trotz kleiner Vertriebsabteilung? Was fürviele Selbstständige nur schwer umsetzbar klingt, wird mit umsatz.io zurRealität. Mit seiner Softwarelösung revolutioniert Marvin Flenche, Gründer undGeschäftsführer der A&M Sales Solutions GmbH, die Vertriebsbranche: DasCRM-System, das speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickeltwurde, hilft dabei, die Vertriebsprozesse zu optimieren - und sorgt so für einemessbare Umsatzsteigerung. Wie Selbstständige mit umsatz.io auch ohne ein großesVertriebsteam ihre Verkaufszahlen steigern, verrät Marvin Flenche im Folgenden.Viele Selbstständige verfügen über keine große Vertriebsabteilung und habendaher Schwierigkeiten, ihre Verkaufszahlen zu steigern. Da sie keinspezialisiertes Vertriebsteam haben, tragen sie die gesamte Verantwortung füralle Vertriebsaktivitäten. Oftmals greifen sie auf unübersichtliche Tabellenoder manuelle Prozesse zurück, die nicht nur zeitaufwendig und ineffizient sind,sondern auch kaum Struktur bieten. Diese Vorgehensweise führt über kurz oderlang zu ineffizienten Abläufen und verpassten Chancen. "Die meistenSelbstständigen haben keine große Vertriebsabteilung, was die Skalierung ihrerVerkaufsaktivitäten erschwert", berichtet Marvin Flenche von der A&M SalesSolutions GmbH. "Ohne klare Strukturen fehlt es ihnen oft an der nötigenÜbersicht, um gezielt zu wachsen.""Trotz dieser Herausforderungen ist es durchaus möglich, messbareVertriebserfolge zu erzielen", fährt der Vertriebsexperte fort. "Mit denrichtigen Tools und einer klaren Strategie können Selbstständige mit kleinenTeams effektiv ihre Verkaufszahlen steigern." Marvin Flenche hat für seineKunden mit umsatz.io eine Softwarelösung entwickelt, die es auch kleinenUnternehmen ermöglicht, das volle Potenzial ihres Vertriebs auszuschöpfen - unddas ganz ohne große Vertriebsabteilungen. Das Tool kombiniert die Einfachheiteiner Excel-Tabelle mit der Vielseitigkeit einer CRM-Software. So sparenUnternehmer nicht nur wertvolle Zeit, sondern steigern auch rasch ihre Umsätzeund fördern ihr Unternehmenswachstum. Flexibel bedienbar und individuellkonfigurierbar, ist das System vor allem für Selbstständige mit weniger als 50Mitarbeitern perfekt geeignet. Zudem überzeugt umsatz.io im Vergleich zu anderenLösungen auf dem Markt durch seine Benutzerfreundlichkeit, seine vielfältigenEinsatzmöglichkeiten und seine Skalierbarkeit.Die Herausforderungen kleiner Vertriebsteams"Gerade in kleinen Vertriebsteams, die oft aus nicht mehr als drei oder vierPersonen bestehen, ist es häufig so, dass sich jeder Mitarbeiter mit einerVielzahl von Aufgaben gleichzeitig auseinandersetzen muss", sagt Marvin Flenche.