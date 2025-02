Roborock feiert Launch-Experience in München

Erlebniszonen & Produktneuheiten: Die Zukunft der Reinigung live erleben

Über 100 geladene Gäste erlebten erstmals die neuesten Roborock-Produkte in Deutschland. An verschiedenen Experience-Zones zeigten die innovativen Saros- und F25-Geräte eindrucksvoll, wie noch mehr Zeit im Haushalt gespart werden kann. Auch dabei: die smarten Roborock-Waschtrockner.

Ganz neu: die Saros Reihe. Der Roborock Saros 10 und der Saros 10R sind ultraflache Saug- und Wischroboter, mit fortschrittlicher Navigation und intelligenter KI-Hinderniserkennung. Ihre herausragenden Fähigkeiten sind zum einen die extrem flache Bauweise, wodurch sie mühelos unter flachen Möbeln reinigen und zum anderen das anhebbare Gehäuse, wodurch sie Türschwellen bis zu 4 cm mühelos überwinden. Das ist eine unvergleichliche Flexibilität, wodurch deutlich mehr Fläche gereinigt werden kann als zuvor.

Ein echter Gamechanger ist der Saros Z70, der weltweit erste Saugroboter mit OmniGrip, einem faltbaren Fünf-Achsen-Roboterarm. Dieser innovative Mechanismus ermöglicht es dem Gerät, kleine Objekte wie Socken oder Hausschuhe aufzuheben und an vorbestimmte Orte zu bringen, wodurch auch darunter gereinigt werden kann und mehr Ordnung entsteht.

Die Roborock F25-Reihe setzt neue Maßstäbe für Nass-Trockensauger. Mit ihrer 180° FlatReach-Technologie gelangen sie problemlos unter niedrige Möbel und ermöglichen so eine gründliche Reinigung in schwer zugänglichen Bereichen. Ergänzt wird das Produktportfolio durch die Zeo Lite und Zeo Mini, smarte KI-gestützte Waschtrockner, die mit der revolutionären Zeo-cycle Trocknungstechnologie, einem Selbstwartungssystem und einer intelligenten App-Steuerung die perfekte Ergänzung für das Smarthome bieten.

Während des Launch-Events wurden zudem Waschtrockner-Prototypen der nächsten Generation mit der innovativen Roborock FineFoam-Waschtechnologie präsentiert, die einen Vorgeschmack auf zukünftige Innovationen geben.

KI trifft Alltag – die Zukunft beginnt jetzt

Ein Highlight des Abends war die Keynote von Wissenschaftler Dr. Philip Häusser, u.a. bekannt aus Galileo und Terra X. Er bot spannende Einblicke in die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen und veranschaulichte am Beispiel Roborock, wie diese Technologien Haushaltsroboter zu immer intelligenteren Helfern machen. „Alles wird immer vernetzter - auch bei Künstlicher Intelligenz: KI erkennt nicht mehr nur starr Objekte, sondern kann in einem passenden Kontext auch richtige Handlungen ableiten und lokal weiter lernen", so Häusser.

