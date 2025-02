Rangsdorf und die Region freuen sich auf XXXLutz (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Rangsdorf (ots) -- Baustellenbesuch von Bürgermeister Klaus Rocher, Nachbarn sowie Vertretern ausWirtschaft, Politik und Institutionen beim künftigen Möbelhaus mit dem RotenStuhl- XXXLutz schafft 130 neue und zukunftssichere Arbeitsplätze im neuenEinrichtungskomplex an der Bundesstraße 96, das auf einer Gesamtverkaufsflächevon 30.000 Quadratmetern Einkaufen zu einem Erlebnis macht- Premiere im Bau: In Rangsdorf entsteht das erste Möbelhaus des weltweitzweitgrößten Möbelhändlers in BrandenburgXXXLutz freut sich auf die Menschen in Rangsdorf und der gesamten Region: Dasinhabergeführte Familienunternehmen baut auf dem Gelände neben dem SüdringCenter ein Einrichtungs-Zentrum der Extraklasse und bezieht in die Errichtungseines neuen Möbelhauskomplex' mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 30.000Quadratmetern sowie den direkt angeschlossenen Lagerflächen von mehr als 20.000Quadratmetern Teile des vorhandenen Immobilienbestandes auf dem Areal an derBundesstraße 96 mit ein. Seit knapp sechs Monaten rollen die Bagger zuErrichtung eines XXXLutz Möbelhauses mit dem bekannten Roten Stuhl sowie einesmömax Trendmöbelhauses. Am Standort im Berliner Umland entstehen über 130 neueund zukunftssichere Arbeitsplätze. Mit der noch in diesem Jahr anvisiertenFertigstellung wird XXXLutz zudem auch eine Premiere feiern: Es ist das erstedes weltweit zweitgrößten Möbelhändlers in Brandenburg."XXXLutz passt perfekt zu uns und genau an diese Stelle - wir sind einweiterwachsender Wohnort und die Region besitzt eine große Kaufkraft. Mit demMöbelhaus bekommen wir eine attraktive Einkaufsmöglichkeit und damit einenzusätzlichen Magneten, der Kunden anzieht. Wir freuen uns schon jetzt, wenn hierdie große Neueröffnung steigt, das wird eine Attraktion", sagte BürgermeisterKlaus Rocher auf der XXXL-Baustelle.Bei einem Rundgang mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und der benachbartenUnternehmen stellten die Verantwortlichen um Sascha Weil, Gebietsverkaufsleiterund Mitglied der Geschäftsleitung bei XXXLutz, das Neubauprojekt imbuchstäblichen XXXL-Format vor, das in drei Bauabschnitten realisiert wird. Aufzwei Ebenen entsteht ein Möbel-Kompetenzzentrum, das die kompletteProduktpalette des Vollsortimenters rund ums Einrichten in allen Preissegmentenabdeckt und damit keine Kundenwünsche offenlässt - dazu kommt eineErlebnisgastronomie mit Platz für 200 Gäste und einem integrierten Kinderland."Einkaufen bei XXXLutz heißt Einkaufen für die ganze Familie", sagte Weil: "Wirfreuen uns auf die Menschen in Rangsdorf und der gesamten Region. Dass wir hier