Camunda gibt Gewinner der Camunda Connect 2025 Partner Awards bekannt

Berlin (ots) - Camunda (https://camunda.com/de/) , das führende Unternehmen in

der Prozessorchestrierung und Automatisierung, hat die Gewinner der Camunda

Connect 2025 Partner Awards bekannt gegeben. Die Auszeichnungen wurden im Rahmen

des fünften jährlichen Camunda Connect Partner Kick-Offs verliehen und würdigen

Partnerunternehmen, die mit Camunda-Lösungen einen bedeutenden Beitrag zur

digitalen Transformation ihrer Kunden leisten und die Einführung von

Prozessorchestrierung und Automatisierung beschleunigen.



Die diesjährigen Gewinner sind:





Partner des Jahres für Prozessorchestrierung und Automatisierung: EY(https://www.ey.com/de_de) wurde als herausragender Partner ausgezeichnet, derin verschiedenen Bereichen wie Lösungsentwicklung, Innovation, Kundennutzen undVertriebserfolg höchste Maßstäbe setzt."Wir sind stolz darauf, mit Camunda zusammenzuarbeiten, um unsere Kunden dabeizu unterstützen, ihre Ziele im Bereich Prozessorchestrierung und Automatisierungzu erreichen", sagte Lars Tandrup(https://www.linkedin.com/in/lars-c-tandrup-26791/) , Partner/Principal bei EY."In stark regulierten Branchen wie dem Finanzsektor ist die Einhaltungregulatorischer Anforderungen ein zentraler Treiber für Automatisierung undProzessorchestrierung. Unsere bewährte Expertise in Kombination mit deninnovativen Plattformfunktionen von Camunda ermöglicht es Unternehmen, neuesteTechnologien wie KI in ihre Automatisierungsstrategie zu integrieren undgleichzeitig die sich ständig weiterentwickelnden Compliance-Vorgabeneinzuhalten."Globaler Partner des Jahres & Solution Accelerator des Jahres: Cognizant(https://www.cognizant.com/de/de) wurde als globaler Partner des Jahres füraußergewöhnliches Wachstum und herausragenden Kundenservice weltweitausgezeichnet. Zudem erhielt das Unternehmen die Auszeichnung SolutionAccelerator des Jahres für die Entwicklung von Geschäftslösungen(https://camunda.com/de/platform/modeler/connectors/) im Camunda Marketplace(https://marketplace.camunda.com/en-US/home) , die Unternehmen dabeiunterstützen, schneller Mehrwert zu erzielen.Regionale Partner des Jahres: Die folgenden Partner wurden für ihreherausragenden Leistungen und ihr starkes Wachstum in ihren jeweiligen Regionenausgezeichnet:Amerika: Capital BPM (https://capbpm.com/) , für ihre führende Rolle beiregionalen Schulungen, Zertifizierungen, Implementierungen bei Kunden undLösungen im Camunda Marketplace.APAC: Nodero (https://www.nodero.com/) , für die beschleunigte Wertschöpfung fürTop-Kunden sowie seine Thought-Leadership-Beiträge auf wichtigen