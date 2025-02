HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING stuft VERBIO AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Verbio auf "Buy" mit einem Kursziel von 16,80 Euro belassen. Das Erholungspotenzial bei dem Biosprit-Hersteller werde unterschätzt, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie nach einem Treffen mit dem Management. Das Profil von Chancen und Risiken der Aktien sei positiv, auch wenn sich die Geschäfte derzeit gemischt entwickelten. Anleger könnten in dieses zyklische Tief hineinkaufen./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:10 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2025 / 08:10 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Verbio Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 8,855EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 13:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: HAUCK AUFHÄUSER INVESTMENT BANKING

Analyst: Tim Wunderlich

Analysiertes Unternehmen: VERBIO AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16,80

Kursziel alt: 16,80

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m