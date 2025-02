Nvidia: Wall Street hebt Kursziele auf Rekordhöhen an

Die Bruttomargenprognose für April fiel mit 71 Prozent jedoch leicht unter den Konsens der Wall Street, was die verhaltene Kursreaktion erklären könnte:

Die Experten scheinen sich jedoch weitgehend einig zu sein, dass die Aktie noch enormes Aufwärtspotenzial besitzt, das deutlich über dem Jahreshoch von 149,51 US-Dollar liegt. Das mittlere Kursziel beträgt laut MarketScreener 174,81 US-Dollar. Damit sind noch knapp 50 Prozent Luft nach oben drin.

Die Kursziele der Analysten:

Morgan Stanley behielt sein Übergewichten-Rating bei und erhöhte das Kursziel von 152 auf 162 US-Dollar. Analyst Joseph Moore betonte die außergewöhnliche Wachstumsphase von Nvidia. "Kein Halbleiterunternehmen hat jemals so regelmäßig die Prognosen übertroffen wie Nvidia. Die Nachfrage nach Blackwell bleibt überwältigend."

Citi bestätigte die Kaufempfehlung und beließ das Kursziel bei 163 US-Dollar. Analyst Atif Malik erklärte, dass die Blackwell-Umsätze mit 11 Milliarden US-Dollar die Erwartungen übertroffen hätten. Die Bruttomarge sei zwar kurzfristig belastet, werde aber im Jahresverlauf stabilisieren. Er sieht die Aktie als attraktiven Einstiegspunkt.

JPMorgan hielt an seinem Übergewichten-Rating fest und setzte das Kursziel auf 170 US-Dollar. Analyst Harlan Sur betonte, dass die Nachfrage nach Blackwell das Angebot noch über Quartale hinaus übersteigen werde. "Nvidia bleibt der Marktführer bei KI-Hardware und Software und baut diesen Vorsprung weiter aus."

Barclays erhöhte das Kursziel auf 175 US-Dollar und lobte die erfolgreiche Umstellung auf die neue Chip-Generation.

Evercore ISI hob das Kursziel auf 190 US-Dollar an und sieht Nvidia weiterhin als Top-Wahl. Analyst Mark Lipacis hob die starke Prognose und die hohe Nachfrage nach Blackwell hervor.

Bank of America erhöhte ihr Kursziel von 190 auf 200 US-Dollar. Analyst Vivek Arya erklärte, Nvidia sei weiterhin der dominierende Akteur im KI-Markt und werde von steigenden Investitionen in KI-Infrastruktur profitieren. "Das Unternehmen führt den Markt in Richtung rechenintensiver Inferenz und Robotik."

UBS bestätigte das Kaufen-Rating mit einem Kursziel von 185 US-Dollar. Analyst Timothy Arcuri sieht keinen Grund zur Besorgnis. "Die Ergebnisse und der Ausblick sind gut genug, um die Debatte in eine positive Richtung zu lenken. Blackwell ist dem Zeitplan voraus."

Bernstein hob das Kursziel von 175 auf 185 US-Dollar an. Analystin Stacy Rasgon erklärte, dass Nvidia die Anlaufschwierigkeiten von Blackwell überwunden habe. "Alle Konfigurationen sind nun in voller Produktion."

Jefferies bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 185 US-Dollar. Analyst Blayne Curtis hob die hohe Blackwell-Nachfrage hervor und sieht GTC als potenziellen Katalysator für weiteres Wachstum.

Die DZ Bank stufte Nvidia von Halten auf Kaufen hoch und erhöhte den fairen Wert von 150 auf 156 US-Dollar. Analyst Ingo Wermann lobte die starken Zahlen und die Fortschritte bei Blackwell sowie im Rechenzentrums- und Automobilsegment.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,88 % und einem Kurs von 116,6EUR auf Tradegate (28. Februar 2025, 12:51 Uhr) gehandelt.





