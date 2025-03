Nvidia nach den Zahlen: Das schaut überhaupt nicht gut aus...!

Die in der vergangenen Woche vorgelegten Quartalszahlen brachten keine neue Bewegung in diese Patt-Situation. Zwar legte das Unternehmen erneut sehr starke Zahlen deutlich über den Erwartungen der Analysten vor. Die Guidance für das kommende Quartal zeigte aber auch, dass sich die Wachstumskurse abzuflachen beginnt. Das passte Investoren gar nicht.

Der in den vergangenen zwei Jahren so zuverlässige Kursmotor der Nvidia-Aktie ist in den vergangenen Wochen ins Stock geraten, Die Aktie befindet sich in einem hartnäckigen Top-Bildungsprozess und strapaziert so die Anlegernerven – und zwar zu beiden Seiten, denn während den Bären noch kein ganz großer Wurf gelungen ist, können sich auch die Bullen trotz starker Zwischenerholungen nicht durchsetzen.

Rettung in letzter Sekunde?

Dank eines starken Schlusssprints am Freitagabend blieben größere Verwerfungen aus technischer Perspektive aus. Allerdings war der Aufwärtstrend der Aktie, wie der Blick in den Chart zeigt, zwischenzeitlich in allergrößter Gefahr.

Short-Covering-Rallye rettet wichtige Unterstützung

Nach dem Abverkauf am Donnerstag notierte Nvidia unter der 200-Tage-Linie. Das bedeutete den bereits zweiten Test der langfristigen Unterstützung in diesem Jahr. Nach einer schwachen Eröffnung am Freitag handelte die Aktie außerdem gleichzeitig unter der wichtigen Horizontalunterstützung um 120 US-Dollar. Eine Notierung auf Wochenschlusskursbasis unter gleich beiden dieser Unterstützungen wäre am Montag sicherlich von weiteren Verkäufen gefolgt worden.

Doch so weit kam es nicht. Trotz des Eklats im Weißen Haus und der öffentlichkeitswirksamen Demütigung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die einen möglichen Waffenstillstand erneut in die Ferne hat rücken lassen, setzten unmittelbar vor dem Handelsschluss kräftige Käufe ein. Die starke Aufwärtsbewegung trug dabei alle Anzeichen einer sogenannten Short-Covering-Rallye, bei der Leerverkäufe ihre Gewinne mitgenommen haben.

Weiterhin ausgeprägte technische Schwäche

Die führte das Papier mit einem Schlusskurs von knapp 125 US-Dollar zurück über die Horizontalunterstützung, wenngleich die bei 126,74 US-Dollar verlaufende 200-Tage-Linie nicht zurückgewonnen werden konnte. Nichtsdestotrotz dürfte der späte Befreiungsschlag in den kommenden Tagen für etwas Entlastung sorgen.

Vom Eis ist die sprichwörtliche Kuh damit jedoch noch nicht, denn an der ausgeprägten technischen Schwäche der Aktie hat sich noch kaum etwas geändert. Die bearishen Divergenzen in den Indikatoren RSI und MACD, sind inzwischen in Abwärtstrends gemündet, die die abwärts gerichtete Bewegung der Aktie technisch bestätigen.

Dabei ist der Trendstärkeindikator MACD inzwischen unter die Nulllinie gefallen, was ein weiteres Zeichen für eine bereits erfolgte Trendwende zur Unterseite ist. Der RSI notiert unterdessen mit 44 Zählern im Schwächebereich, ohne jedoch einen überverkauften Zustand der Aktie anzuzeigen. Diese Ausgangslage könnte zu weiteren Verlusten führen. Die nächstgelegene Unterstützung befindet sich im Bereich um 100 US-Dollar.

Fazit: Aktie derzeit kein Kauf

Neutralisiert würde die gegenwärtig angespannte Lage, wenn sich die Aktie wieder über die 50-Tage-Linie steigern könnte, wo inzwischen ein ausgeprägter Widerstandsbereich liegt. Auch die Abwärtstrendlinie bei 140 US-Dollar sollte nachhaltig überwunden werden. In diesem Zug sollten auch die technischen Indikatoren ihre rückläufigen Trends verlassen.

Gelingt das nicht, ist spätestens hier mit einem weiteren Pullback zu rechnen, der dann aufgrund der ausgeprägten technischen Schwäche in eine größere Korrektur münden dürfte. Angesichts der nach unten klaren, nach oben aber wenig konstruktiven Signallage ist die Aktie daher aktuell kein Kauf.

Als weitere Gefahren kommen mögliche Importzölle auf in Taiwan gefertigte Halbleiter, die sich eintrübenden Wirtschaftsdaten sowie die geopolitischen Spannungen hinzu. Auch Cash ist eine Depotposition, deren Bedeutung Anlegerinnen und Anleger nicht unterschätzen sollten.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,97 % und einem Kurs von 124,9USD auf Nasdaq (01. März 2025, 02:00 Uhr) gehandelt.

