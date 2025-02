Richmind gibt den Einstieg in die Entwicklung von Premium-Immobilien in den VAE bekannt

DUBAI, VAE, 28. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Richmind, ein Premium-Entwickler, der sich auf Ultra-Nischen-Immobilienprodukte spezialisiert hat, und ein Vorzeigeunternehmen der Richmind Holding, ist stolz, seinen Eintritt in den VAE-Markt bekannt zu geben und seine transformative Vision von Premium-Immobilien vorzustellen. An der Schnittstelle von Kunst, Natur und Design positioniert, ist Richmind auf dem besten Weg, sich als wichtiger Akteur im Segment der Ultra-Nischen-Immobilien zu etablieren.

Bei einer Veranstaltung im Atlantis The Royal, die von Richminds CEO Mohammad Rafiee ausgerichtet wurde, wurde die Marke in Anwesenheit von Würdenträgern und VIPs vorgestellt.

"Wir führen das Konzept des Premiums neu ein, kalibrieren die Exklusivität neu und definieren architektonische Exzellenz neu. Wir bauen nicht nur Strukturen, wir schaffen Meisterwerke. Für uns geht es dabei nicht nur um Geschäft oder Gewinn, sondern um den Aufbau eines Vermächtnisses, das Bestand hat. Die Zusammenarbeit mit Zaha Hadid Architects erfüllt uns mit großem Stolz, ist aber vor allem eine Bestätigung unserer Werte. Wie bei uns hat ihre Hingabe zu echter Handwerkskunst und maßgeschneiderten Designs sie zu den Höhen geführt, die sie erreicht haben", sagt Mohammad Rafiee, CEO von Richmind.

In diesem Jahr wird Richmind über 1000 Einheiten auf den Markt bringen. Als Teil seines ehrgeizigen Plans zur Markteinführung wird Richminds erstes Projekt in Zusammenarbeit mit dem renommierten Zaha Hadid Architects auf der begehrten Al Marjan Island, Ras Al Khaimah in Kürze starten.

Arch. Abdulla Al Abdouli, CEO, Marjan, sagte: "Al Marjan Island wurde konzipiert, um luxuriöses Leben am Wasser in einer erstklassigen Freizeit- und Lifestyle-Destination zu bieten. Wir sind hocherfreut, einen erstklassigen Bauträger wie Richmind in unseren Reihen begrüßen zu dürfen, dessen Vorzeigeprojekt in Zusammenarbeit mit dem weltberühmten Architekturbüro Zaha Hadid zweifelsohne die Anziehungskraft unserer ikonischen Insel verstärken wird. Richminds Fokus auf die Schaffung dauerhafter Werte deckt sich mit unserer Verpflichtung, Investoren und Bewohnern von Ras Al Khaimah einen gehobenen Lebensstil zu bieten".

"Unsere Partnerschaft mit Richmind entstand in zahllosen Stunden der Zusammenarbeit und kreativen Erkundung, die dazu führten, dass wir uns mit einer gemeinsamen Vision zusammenfanden. Wir haben als Team viel Zeit damit verbracht, die Details des Projekts zu verstehen, uns von der wunderschönen Landschaft des Ortes inspirieren zu lassen und die Bedürfnisse des Kunden auf dem Markt zu erfassen, um ein Design zu entwerfen, das ein Meisterwerk ist und ein Juwel auf dieser schönen Insel werden wird", sagt Christos Passas, Director of Design, Zaha Hadid Architects.

Die gemischte Wohnanlage, die das Wohnen am Wasser neu definiert, wird eine Kombination aus Apartments, Villen, Doppelhäusern und hochwertigen Penthäusern bieten. Es wird auch weltweit bekannte Beach Club- und Spa-Marken beherbergen sowie den neuesten Standort für ein berühmtes kulinarisches Konzept, das auf dem höchsten Punkt der Anlage angesiedelt sein wird, umgeben von Ras Al Khaimahs erstem und einzigem 360°-Infinity-Pool, der einige der besten Aussichten auf Al Marjan Island bietet.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2630356/Richmind_Real_Estate_UAE.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/richmind-gibt-den-einstieg-in-die-entwicklung-von-premium-immobilien-in-den-vae-bekannt-302388514.html