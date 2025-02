Bitcoin-Traum zerbricht in 30 Tagen Trump – Kryptoheld oder Illusion?

Trotz des aktuellen Abwärtstrends gibt es auch optimistische Stimmen: Standard Chartered prognostiziert weiterhin einen Bitcoin-Preis von 200.000 US-Dollar bis Jahresende.

Krypto-Boom unter Trump? Die Realität sieht anders aus

Vor einem Jahr befand sich der Kryptomarkt in den USA im regulatorischen Würgegriff. Dann kam Trump zurück – und mit ihm die Hoffnung auf eine liberalere Politik. Tatsächlich hat sich der Ton in Washington geändert.

So wurde die Richtline SAB 121 aufgehoben, was es Banken wieder erleichtert, Krypto-Vermögenswerte zu verwahren. Auch die Operation Chokepoint 2.0 wurde gestoppt, sodass Krypto-Unternehmen wieder Zugang zu Bankdienstleistungen erhalten. Darüber hinaus wurde Ross Ulbricht begnadigt, der als Symbolfigur der Krypto-Underground-Szene gilt und nun frei kommt.

Doch trotz dieser positiven Entwicklungen bleibt die Realität kompliziert. Der Kongress ist in Krypto-Fragen nach wie vor gespalten, und auch die SEC hat sich bislang nicht vollständig von ihrer kritischen Haltung gegenüber Kryptowährungen gelöst.

Bitcoin erlebt schlechtesten Monat seit 2022

Mit einem Rückgang von 19 Prozent im Februar steht Bitcoin vor dem schlechtesten Monat seit über zwei Jahren. Der März könnte ebenfalls turbulent werden – historisch ist die Performance des Bitcoins in diesem Monat gemischt.

Laut Analyst Mike Colonnese (H.C. Wainwright) belasten insbesondere Trumps wirtschaftspolitische Maßnahmen den Markt: "Die neuen Importzölle sowie anhaltende Inflationssorgen haben eine risk-off-Stimmung erzeugt." Viele Investoren ziehen sich aus hochspekulativen Anlagen wie Krypto zurück.

Trotzdem halten einige Experten an langfristigem Optimismus fest. "Sollte sich der Markt um die 70.000 bis 75.000 US-Dollar stabilisieren, könnte Bitcoin wieder als Inflationsschutz und Store of Value glänzen", sagt Joel Kruger von LMAX.

Auch Michael Saylor bleibt weiterhin optimistisch und hält an seiner Bitcoin-Strategie fest. In einem aktuellen X-Post betont er: "Verkaufe eine Niere, wenn du musst, aber behalte die Bitcoins." Für Saylor bleibt Bitcoin ein unverzichtbares Asset in unsicheren Zeiten.

Fazit: Trumps Krypto-Kurs bleibt eine Wette mit Risiken

Während die Krypto-Community gehofft hatte, dass Trump eine goldene Ära für digitale Assets einleiten würde, zeigen die letzten Wochen eine weitaus komplexere Realität. Bitcoin kämpft mit makroökonomischen Gegenwinden, und ETFs verzeichnen massive Abflüsse. Die Regulierung bleibt trotz positiver Signale weiterhin unsicher.

Kurzfristig könnten weitere Turbulenzen bevorstehen. Langfristig bleibt jedoch die entscheidende Frage: Wird Trumps Politik die Kryptowährungen wirklich nachhaltig fördern, oder bleibt sie am Ende nur ein politisches Schlagwort?

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

BTC zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,27 % und einem Kurs von 80.660$ auf CryptoCompare Index (28. Februar 2025, 14:02 Uhr) gehandelt.





