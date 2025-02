Das Herz schlägt für die Zukunft / 30 Jahre gemeinsam für Energiewende und Klimaschutz (FOTO)

Schönau im Schwarzwald (ots) - Die Stromrebell:innen aus dem Schwarzwald begehen

ein Doppeljubiläum. Sie feiern 30 Jahre EWS und 15 Jahre Genossenschaft. Dabei

geht der Blick vor allem in eine Richtung: gemeinschaftlich nach vorne für das

Ziel einer lebenswerten Zukunft für alle.



Wir feiern - aber natürlich sehen wir uns auch sehr schwierigen Zeiten

gegenüber. In Deutschland stehen wir vor einer neuen, rechtskonservativen

Regierung, deren voraussichtliche Mitglieder schon jetzt Schritte tun, um die

Zivilgesellschaft zu begrenzen. In den USA regiert ein Präsident, der sich an

keine Regeln hält und vor aller Augen die Demokratie demontiert. Der Klimaschutz

spielt in der öffentlichen Debatte derzeit keine Rolle mehr. Wir sehen das klar,

aber wir resignieren nicht. Ganz im Gegenteil. Wir wollen unser Jubiläum nutzen,

um Zuversicht und Tatkraft zu wecken. Wir werden weiter für eine lebenswerte

Zukunft kämpfen. Gemeinsam ist alles möglich, das zeigt auch unsere 30-jährige

Geschichte (https://www.ews-schoenau.de/ews/geschichte/) !









Vor 30 Jahren gründeten Schönauer Bürger:innen die Elektrizitätswerke Schönau.

Die Geschichte der EWS begann aber schon acht Jahre vor der Gründung. Nach der

Atomkatastrophe von Tschernobyl 1986 gründeten Schönauer Bürger:innen die

Bürgerinitiative "Eltern für eine atomfreie Zukunft" mit dem Ziel, die Atomkraft

durch umweltfreundliche Alternativen zu ersetzen. Dieses bürgerschaftliche

Engagement mündete in einen Kampf um das Schönauer Stromnetz (https://www.ews-sc

hoenau.de/energiewende-magazin/themenhefte/thema-geschichte-der-ews/) , den die

inzwischen als "Die Stromrebell:innen" bekannte Bürgerinitiative in zwei

Bürgerentscheiden für sich entscheiden konnte - der Beginn der

Elektrizitätswerke Schönau.



Dieser Kampf war ein Lehrstück in gemeinschaftlichem Handeln, der damals in der

Bundesrepublik weite Kreise zog, weil er zeigte, wie Menschen aus einer

empfundenen Ohnmacht erfolgreich ins Handeln kommen können. Aus den kleinen

Anfängen in Schönau entwickelten sich die EWS zu einem bundesweit tätigen

Ökoenergieversorger mit Stand heute 200.000 Kund:innen. Der Erfolg der als

Stromrebell:innen aus dem Schwarzwald bekannt gewordenen Gründer:innen wirkt bis

heute. Was diese Menschen und die vielen, die inzwischen dazugekommen sind,

auszeichnet, ist ihr Rebell:innenherz.



Kampagnenmotto: Die Zukunft liebt Rebell:innen



Ein starkes Rebell:innenherz und das Vertrauen in die Gemeinschaft sind heute

wichtiger denn je. Denn auch in schwierigen Zeiten müssen Energiewende und Seite 2 ► Seite 1 von 2





