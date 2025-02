Superblase: Der Markt könnte jederzeit um 50 Prozent einbrechen, warnt Grantham

Jeremy Grantham, Mitbegründer der amerikanischen Investmentgesellschaft GMO und bekannter Warner vor Marktblasen, sieht den US-Aktienmarkt vor einem dramatischen Absturz. Im Gespräch mit Bloomberg betont er, dass der Markt in einer "Superblase" stecke, die zwar nicht so extrem sei wie Japan 1989 oder die Immobilienblase, aber dennoch gefährlich. "Je länger und höher sie steigen, desto schlimmer ist es."

Grantham ist überzeugt, dass die extreme Überbewertung in einer massiven Korrektur enden wird. "Jede bedeutende neue Technologie war von einer Blase umgeben", erklärt er.

Tipp aus der Redaktion: Zwar drohen heftige Verluste, aber es gibt auch noch günstige bewertete Aktien-Schnäppchen. Bei welchen 5 Titeln Anlegerinnen und Anleger jetzt zuschlagen sollten, lesen Sie in unserem neuen, kostenlosen Spezialreport.

Obwohl KI die Wirtschaft verändern werde, sieht Grantham strukturelle Risiken. "Nur sehr wenige Dinge waren so offensichtlich wichtig wie KI. Sie wird unsere Welt verändern. Es ist natürlich unmöglich zu wissen, auf welche Weise und ob sie ausschließlich vorteilhaft sein wird oder nicht."

Er vergleicht die aktuelle Euphorie um KI mit dem britischen Eisenbahnboom im 19. Jahrhundert. "Alle haben ihr letztes Hemd verloren. Es war eine der spektakulärsten Pleiten." Trotz der positiven Auswirkungen auf Produktivität und BIP seien solche Technologien immer von Blasen begleitet.

Grantham warnt zudem vor Spekulationen im Kryptomarkt. "Bitcoin und Kryptowährungen produzieren nichts", sagt er. "Keine von ihnen ist ein Tauschmittel, materiell gesehen, aber sie sind wunderbar spekulativ."

Überlebensstrategien für Investoren

Trotz der düsteren Marktprognosen sieht Grantham Chancen in der Umstellung auf eine nachhaltige Wirtschaft. "Die Physik lässt sich nicht einfach ignorieren. Die Eskalation von Bränden und Überschwemmungen ist offensichtlich." Die Märkte unterschätzen seiner Meinung nach das Potenzial grüner Technologien. "Früher oder später werden wir eine massive Umschichtung und eine enorme Outperformance dieses Sektors erleben."

Grantham warnt Anleger davor, sich in hochverschuldeten oder überbewerteten Märkten aufzuhalten. "Leverage wird wie in den 1930er Jahren sein – es wird Investoren einfach aus dem Geschäft werfen." Stattdessen sollten Unternehmen mit stabilen Gewinnmargen und soliden Bilanzen bevorzugt werden. "Wenn man das billige Spiel spielen will, muss man sicherstellen, dass es mit so viel Qualität wie möglich gepanzert ist."

Grantham sieht in den kommenden Jahren bessere Chancen außerhalb der USA. "Die Schwellenländer haben 2022 gezeigt, dass sie sich nicht zwangsläufig im Gleichschritt mit den USA bewegen." Er geht davon aus, dass sie langfristig den US-Markt übertreffen werden. "Der US-Markt erlebt ein großartiges Jahrzehnt, dann erleben die ausländischen Märkte ein großartiges Jahrzehnt – genau das wird diesmal passieren."

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





Goldpreis nicht zu stoppen Enormes Nachholpotenzial bei diesen 3 Aktien Jetzt Report kostenlos herunterladen!