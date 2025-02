Rumäniens Parlament entlässt Chef der Wahlbehörde

Gegen Georgescu ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts auf "Anstiftung zu Aktionen gegen die verfassungsmäßige Ordnung" und Gründung einer faschistischen Organisation. Vor wenigen Tagen hatte die Polizei ihn zu einem mehrstündigen Verhör der Staatsanwaltschaft abgeführt. Er ist nun unter Auflagen auf freiem Fuß.

Erste Runde der Wahl wurde annulliert



Georgescu hatte die erste Runde der Präsidentenwahl in Rumänien am 24. November überraschend für sich entschieden. Kurz vor der Stichwahl annullierte das Verfassungsgericht die erste Runde wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampf-Finanzierung. Die Wahl muss wiederholt werden. Ihr nächster Termin ist am 4. Mai. Ob Georgescu wieder kandidieren darf, muss das Verfassungsgericht entscheiden./kl/DP/he