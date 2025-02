Nvidia-Aktie: Steht sie nach 22.910 Prozent Kursanstieg vor einem Crash?

Allein in den letzten fünf Jahren sind sie um mehr als 2.094 Prozent und seit Februar 2015 sogar um 22.910 Prozent gestiegen. Wer damals beispielsweise 5.000 Euro investiert hat, besitzt heute schon 1.150.495 Euro (28.02.2025).

Nvidia zählte in den vergangenen Jahren zu den erfolgreichsten Aktien .

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

Warum Nvidia so begehrt ist

Der kalifornische Chipkonzern profitiert derzeit von mehreren Megatrends, zu denen Gaming, künstliche Intelligenz, Rechenzentren, professionelle Visualisierung, autonomes Fahren und Robotics gehören.

Allein im Geschäftsjahr 2025 sind Umsatz und Gewinn um 114 Prozent beziehungsweise um 145 Prozent gestiegen, während die Gewinnmarge von 48,8 auf 55,8 Prozent anzog.

Nvidia kommt derzeit vor allem sein Data-Center-Segment zugute, dessen Umsatz sich im Geschäftsjahr 2025 um 142 Prozent verbessert hat. Der Halbleiterkonzern beliefert nahezu alle wichtigen Rechenzentrenbetreiber, zu denen beispielsweise Amazon, Microsoft und Alphabet zählen.

Nvidia ist aber auch Technologiepartner des 500-Milliarden-US-Dollar-Stargate-Projekts, unterstützt Cisco Systems bei der Chip-Integration zum Aufbau einer eigenen KI-Infrastruktur und Verizon bei der Technologie-Implementierung seines 5G-Netzwerks, um KI-Anwendungen und -Dienste für Unternehmen zu verwirklichen.

Nvidia profitiert darüber hinaus vom Aufkommen der Quantencomputer, die bisher erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Mehr als 75 Prozent der bedeutendsten Supercomputer-Betreiber nutzen Nvidia-Technologie.

In Summe besitzt Nvidia deshalb Substanz, sodass der starke Kursanstieg der letzten Jahre gerechtfertigt ist.

Kurs- und Fundamentalentwicklung

Doch die Historie zeigt: Ziehen die Gewinne an, steigt der Aktienkurs meist noch einmal deutlich stärker. So war es auch bei Nvidia in den vergangenen Jahren. Während sich das Nettoergebnis zwischen 2015 und 2024 (Geschäftsjahre 2016 bis 2025) insgesamt um 11.769 Prozent verbesserte, legte der Aktienkurs um 16.484 Prozent zu.

Diese Entwicklung führte zu einer Bewertungserhöhung. So sind beispielsweise das Kurs-Umsatz- und das Kurs-Buchwert-Verhältnis im gleichen Zeitraum von 3,9 auf 24,9 beziehungsweise von 4,4 auf 41 gestiegen.

Niemand kann genau sagen, was die Zukunft für Nvidia bereithält, doch viele vergleichbare Beispiele aus der Vergangenheit zeigen, dass Gewinn und Aktienkurs langfristig um die Umsatzentwicklung schwanken. Dies würde für Nvidia zukünftig einen Margenrückgang bedeuten, worunter auch der Aktienkurs leiden würde.

Eigene Darstellung: Quelle: https://investor.nvidia.com/

So ist ein stärkeres Aufkommen der Konkurrenz, die Nvidia Marktanteile streitig macht, denkbar. Zuletzt gelang es beispielsweise China mit DeepSeek mutmaßlich auch ohne Nvidia-Chips, eine günstige KI auf den Markt zu bringen.

Nvidia-Bewertung

Nvidia erzielt heute eine Gewinnmarge von 55,8 Prozent und notiert zu einem KGV von 40,2 (28.02.2025). Unter der Annahme einer Margen-Normalisierung liegt Letzteres allerdings bei 72.

Berücksichtigen wir ein dauerhaftes Wachstum von zehn Prozent, beträgt es 22. Demnach ist eine Korrektur um 50 Prozent durchaus möglich , um zu einer angemessenen Bewertung zurückzukehren.

Fazit

Nvidia-Aktien könnten ähnlich wie 2022 zwischenzeitlich einmal stärker korrigieren.

Langfristig profitiert der Konzern jedoch so lange weiter von den zahlreichen Megatrends, wie er seine Wettbewerbsvorteile erfolgreich verteidigen kann.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 122,39 $ , was eine Steigerung von +3,75% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer