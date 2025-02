Warum die Epoxidharz-Boden-Systeme von LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY bei der Industrie gefragt sind (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dachau (ots) - Industrieböden werden extrem stark beansprucht - Epoxidharz hatsich unter diesen Bedingungen bewährt. LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY, ehemalsLK-Kunststofftechnik GmbH , entwickelt, produziert und verlegt High-Tech-Bödenfür Produktions- und Lagerhallen, die sich an die Gegebenheiten vor Ort und dieindividuellen Ansprüche ihrer Kunden anpassen. An dieser Stelle erklärtGeschäftsführerin Patricia Locher-Scheuenpflug, was ihre Mehrschichtböden sobesonders macht und wie sie eingebaut werden.Industrieunternehmen sind darauf angewiesen, dass ihre Produktion reibungslosläuft. Alles, was die Prozesse behindern könnte, sollte deshalb bedacht und imVorfeld ausgeräumt werden. Insbesondere führen Schäden an Hallenböden häufig zuVerzögerungen und im schlimmsten Fall sogar zum Produktionsausfall. Fest steht:Industrieböden müssen einer hohen Belastung standhalten, bei einer schlechtenQualität kommt es früher oder später zu Rissen, Schlaglöchern oder Ausbrüchenund auch zu Ablösungen oder Abplatzungen. Häufig geht es jedoch nicht allein umdie extreme Drucklast, sondern auch um die chemische Beständigkeit gegenüberSäuren, Laugen und Ölen. Ein guter Hallenboden sollte zudem abriebfest sein undsich einfach reinigen lassen. Nicht zuletzt sind rutschhemmende Eigenschaftengefragt, um die Arbeitssicherheit zu garantieren. "Ein Unternehmen, das beimHallenboden nicht auf höchste Qualität setzt, wird immer wieder Problemebekommen und es fallen natürlich auch Mehrkosten an, wenn die Erneuerung inkurzen Abständen nötig ist", erklärt Patricia Locher-Scheuenpflug,Geschäftsführerin von LIQUID INDUSTRY FLOORS GERMANY, ehemalsLK-Kunststofftechnik GmbH."Hallenböden auf der Basis von Epoxidharz haben sich langfristig bewährt, weilsie im Gegensatz zu Beton oder Zementestrich auch elastische Eigenschaften habenkönnen und so die Bodenplatte nahtlos schützen. Darüber hinaus zeichnen sie sichdurch eine leichtere Reinigung und die damit einhergehende bessere Hygiene beiweniger Zeitaufwand sowie eine reduzierte Staubbildung aus - das Arbeiten wirdso als ganzes deutlich sauberer und gesünder", so die Expertin von LIQUIDINDUSTRY FLOORS GERMANY weiter. "Für den Einbau ist allerdings ein Spezialisterforderlich, der für die richtige Materialmischung und eine fachgerechteVerarbeitungstechnik sorgt. Das Unternehmen wurde vor mehr als 40 Jahren vonmeinem Vater Paul Locher gegründet, der als Chemiker selbst im Labor tätig war -auch aus diesem Grund nimmt die Produktentwicklung bis heute einen