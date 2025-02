So lief die Berichtssaison

FR: Herr Walter, wie bewerten Sie die US-Berichtsaison für das vierte Quartal?

Vanyo Walter / Robomarkets: Die US-Berichtsaison war in fast jeder Hinsicht überzeugend. Die Gewinnüberraschungen lagen im Durchschnitt bei 6,7 %, und insbesondere die Sektoren zyklischer Konsum, Finanzen und Kommunikation trieben das Wachstum an. Besonders bemerkenswert ist, dass 77 % der Unternehmen die Gewinnprognosen übertrafen, was leicht über dem historischen Durchschnitt liegt. Trotz einer durchschnittlichen Kursreaktion von -0,3 % gab es teils massive Kursgewinne und -verluste.

FR: Welche Rolle spielen die „Magnificent 7“ noch im aktuellen Marktgeschehen?

Vanyo Walter: Die „Magnificent 7“ sind weiterhin Wachstumstreiber mit einem Gewinnplus von knapp 24 %, doch ihre extreme Dynamik der vergangenen Jahre lässt spürbar nach. Analysten erwarten, dass sich das Wachstumstempo der restlichen S&P-500-Unternehmen und der Mag 7 weiter angleichen wird. Für das dritte Quartal 2025 wird aktuell ein höheres Gewinnwachstum bei den „übrigen 493“ erwartet als bei den Mag 7 – das ist eine bemerkenswerte Entwicklung.

Hier erfahren Sie, wie Sie bei Robomarkets günstig in Aktien und ETFs anlegen.

FR: Wie sieht es mit der Berichtssaison im DAX aus?

Vanyo Walter: In Deutschland sehen wir ein gemischtes Bild mit überwiegend positiven Überraschungen. Besonders SAP, Adidas, Siemens Energy, Infineon, Siemens Healthineers und Sartorius haben mit starken Zahlen überzeugt. Die meisten dieser Unternehmen konnten ihre Gewinnprognosen für 2025 anheben, was an der Börse mit Kursreaktionen von teils über +4 % belohnt wurde. Das zeigt, dass die Stimmung im DAX trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten weiterhin robust ist.

FR: Welche Erwartungen gibt es für die kommenden Quartale?

Vanyo Walter: In den USA dürfte sich das Wachstum weiter verstetigen, wobei sich die Dynamik zwischen den großen Tech-Giganten und dem breiten Markt zunehmend angleicht. Im DAX bleibt es spannend, da viele Unternehmen noch ihre Zahlen vorlegen müssen. Sollten sich die positiven Überraschungen fortsetzen, könnte das den Markt weiter stabilisieren.

FR: Welche Risiken sollten Anleger im Blick behalten?

Vanyo Walter: Trotz der positiven Ergebnisse gibt es Risiken. Die hohe Erwartungshaltung kann schnell zu Enttäuschungen führen. Zudem sind geopolitische Unsicherheiten und mögliche Zinssenkungen der Notenbanken entscheidende Faktoren. Wer langfristig investiert, sollte aber die starke fundamentale Basis der Unternehmen nicht aus dem Blick verlieren.